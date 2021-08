Game | Genshin Impact 2.1: Personagens 4 estrelas e novas armas

Mais detalhes são vazados sobre a atualização 2.1 de Genshin Impact! Confira os novos personagens e armas.

A menos de uma semana para a atualização 2.1 de Genshin Impact, ainda não se sabe quais personagens estarão no primeiro banner. Cada vez mais aumenta o número de fãs do game e muitos estão ansiosos por mais novidades. O game é tão popular, que nos últimos meses, e atualmente, já ultrapassou a barreira dos 40 milhões de habitantes.

Já se sabe que na atualização 2.1 teremos a liberação de novas ilhas na região de Inazuma, além de novos personagens. Até o momento confirmados oficialmente estão Raiden, Sara e Kokomi. Haverá também a implementação de um sistema de pesca no jogo.



Vazamentos de Genshin Impact 2.1: Personagens 4 estrelas no banner de Baal e banner de armas

Um novo vazamento surgiu hoje relacionado a atualização 2.1 de Genshin Impact. Desta vez foram revelados 3 personagens 4 estrelas que farão parte do primeiro banner em que Baal, personagem de 5 estrelas está. Na atualização 2.1 de Genshin Impact tem a presença de Sara, Sucrose e Xiangling.

Junto com o banner de novos personagens, foram revelados também duas armas que chegaram nessa atualização. Sabe-se que os personagens da imagem vêm sendo pedidos pela comunidade há um bom tempo. Particularmente, Xiangling tem um bom tempo que não aparece.

Na imagem das armas tem a Engulfing Lightning, um novo item de 5 estrelas.

Então, está ansioso para a atualização no dia 1º de setembro?

