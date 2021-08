GGIM | Serra pode alcançar menor taxa de homicídios da história

A prefeitura da Serra realizou a terceira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) apresentando resultados das ações previamente integradas. No encontro, que aconteceu nesta quinta-feira (12) na sede do Executivo, foram apresentados dados que sinalizam que 2021 será o ano com menor índice de homicídios já registrado na cidade.

O trabalho da Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), que conta com ação da Guarda Municipal, Defesa Civil e Departamento de Operações de Trânsito (DOT), integrado às forças estaduais e federais, resultou na queda de 24,76% no número de homicídios nos primeiros sete meses no comparativo com 2020. Os números caíram de 105 para 79 no número total de homicídios. Média mensal de 11 homicídios.

O constante investimento no efetivo da Guarda, que desde janeiro foi acrescido em 60%, além da aquisição de novas armas, coletes e demais equipamentos, foram essenciais para o resultado. Com a presença do vice-prefeito Thiago Carreiro e coordenação do secretário de Defesa Social Fabrício Dutra, o encontro reuniu os principais agentes da segurança pública estadual e federal.

“É gratificante ver as ações andando como resultado do que debatemos aqui. Tenho certeza que temos as pessoas certas nos lugares certos na Serra”, declarou Carreiro.

Para o secretário de Defesa Social da Serra, Fabrício Dutra, a integração das forças está proporcionando uma melhor prestação de serviços à sociedade.

“Importante ressaltar o trabalho de integração das forças de segurança, o apoio do prefeito Sérgio Vidigal na política de reestruturação da Guarda Municipal e no Departamento de Trânsito, com investimentos e aquisições de materiais para os nossos agentes desenvolverem os trabalhos operacionais”, afirmou Dutra.

Participaram da reunião representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, do 6º Batalhão e do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército e Ministério Público.

