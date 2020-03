Ginásio da Vila Olímpica de Anchieta recebe pacientes com sintomas gripais

25 de março de 2020

A Prefeitura de Anchieta implantou um novo serviço de saúde para evitar aglomerações nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). O ginásio da Vila Olímpica da cidade foi transformado em um centro de saúde para receber pacientes com sintomas gripais. Pessoas com febre, tosse e falta de ar devem se dirigir ao local para ser atendido pelos profissionais de saúde.

O novo serviço conta com um rodízio de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de segunda a sexta-feira. As quintas e sextas haverá ainda atendimento de um pediatra. O serviço funciona das 7h às 16h. Agentes da Guarda Civil Municipal irão também atuar no local.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, o novo serviço na Vila Olímpica foi criado para desafogar as ESFs e evitar a aglomeração de pessoas e o avanço do novocoronavírus (Covid-19). “Queremos evitar aglomerações e oferecer um serviço de saúde de qualidade para atender quem possivelmente apresentar sintomas gripais e as demandas frequentes que são recebidas diariamente nas unidades de saúde”, disse o prefeito.

Segundo a secretária de Saúde, Jaudete Frontino, o ginásio foi preparado conforme as recomendações técnicas e é um local mais amplo e arejado, o que dificulta a contaminação das pessoas.

Centro de Saúde para pessoas com sintomas gripais

Local: Ginásio da Vila Olímpica de Anchieta

Horário de atendimento: das 7h às 16h

Quando procurar o serviço? quando apresentar febre acima de 37,8º, tosse e falta de ar