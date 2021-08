Gincana de reciclagem na escola: aprendendo sobre coleta seletiva na prática em Vila Velha

Reciclar e cuidar do meio ambiente é para aprender desde cedo. Por isso, a UMEF Professor Rubens José Vervloet Gomes (Vila Olímpica), em parceria com a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo a “Gincana da Reciclagem” com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.

Todos os dias, até o próximo dia 10, os alunos estão levando para a escola e colocando no contentor resíduos que podem ser reciclados, principalmente embalagens plásticas, como PET e de produtos de limpeza. O caminhão da coleta seletiva da Prefeitura de Vila Velha passa semanalmente para recolher o material, que será destinado às associações Revive e Verde Vida.

O intuito é educar as crianças em relação ao cuidado com o meio ambiente e conscientizá-los a respeito da importância da destinação correta dos materiais. Com a gincana, os alunos coletam materiais que podem ser reciclados e destinados a outros fins, contribuindo com a resolução do problema de acúmulo de resíduos plásticos em ambientes inapropriados.

A professora Emanuelle Carbeiro Queiroz, professora de ciências e articuladora do Atendimento em Tempo Integral é a responsável pelo projeto e anota a quantidade de materiais que os alunos estão levando, para ter noção do impacto positivo no meio ambiente em apenas tão pouco tempo. “Com pequenas ações individuais em nosso dia-a-dia, podemos causar um grande impacto positivo no meio ambiente e na vida das pessoas que vivem da venda de materiais recicláveis, assim como na vida de quem utiliza esses materiais para a produção de novos produtos. O objetivo é conscientizar os alunos da grande quantidade de resíduos sólidos que produzimos todos os dias, e quais ações podemos tomar para ajudarmos a amenizar os problemas ambientais relacionados ao depósito incorreto desses resíduos no ambiente”, explicou.

A Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal é responsável pelo projeto de coleta seletiva nas escolas da rede municipal e incentiva e apoia ações como a da professora. Segundo Giselle Soncin, coordenadora do setor, iniciativas como essa aumentam a percepção dos alunos em relação ao meio ambiente: “Todas as atividades educativas de cunho socioambiental nas escolas se tornam ferramentas pedagógicas, que permitem aos alunos um despertar para os problemas ambientais do planeta e promovem um novo pensar sobre a questão dos resíduos que produzem no cotidiano”, disse.