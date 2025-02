“Girassol Vermelho”, filme que abriu a Mostra de Tiradentes, estreia em 20/03

today25 de fevereiro de 2025 remove_red_eye44

Longa tem direção de Eder Santos e inspiração na obra de Murilo Rubião, ambos naturais de Belo Horizonte

A força da cultura mineira ganha projeção nacional com Girassol Vermelho, novo longa de Eder Santos e Thiago Villas Boas, que abriu a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes e estreia em circuito comercial no dia 20 de março. A obra tem raízes profundas na cultura de Minas Gerais, tanto pela trajetória dos diretores quanto pela influência do escritor Murilo Rubião, autor dos contos que inspiraram o filme.

Murilo Rubião (1916-1991) é considerado o precursor do realismo fantástico no Brasil e um dos nomes mais respeitados da literatura mineira. Natural de Belo Horizonte, Rubião desenvolveu uma obra singular, em que situações absurdas e oníricas se entrelaçam ao cotidiano, refletindo sobre poder, opressão e o desconcerto da existência.

Já o diretor Eder Santos, também natural de Belo Horizonte, tem uma carreira marcada pela fusão entre artes visuais, teatro e audiovisual. Eder teve um contato próximo com a literatura de Murilo Rubião desde a juventude. Durante os anos da escola, o diretor se aproximou da obra de Rubião em aulas de literatura e, posteriormente, chegou a conhecer o escritor pessoalmente. O encontro ocorreu quando Eder, ainda ligado ao teatro, planejava adaptar para os palcos um dos textos do autor.

“Tivemos algumas reuniões com ele. A obra do Murilo sempre me fascinou, porque toca nessa sensação de aprisionamento, de estar preso a situações absurdas e sem saída. Esse universo ficou comigo desde aquela época”, relembra o diretor.

Décadas depois, esse vínculo resultou em Girassol Vermelho, filme que se inspira nos contos “A Cidade” e “Os Comensais”. A narrativa acompanha Romeu (Chico Diaz), um homem que, em busca de liberdade, acaba preso em uma cidade onde fazer perguntas é proibido. O tom fantástico, as situações que flertam com o surreal e o caráter alegórico da opressão remetem diretamente ao universo rubiano.

A escolha da Mostra de Tiradentes para a estreia foi, portanto, carregada de simbolismo. Reconhecida como uma das principais vitrines do cinema brasileiro contemporâneo, a Mostra tem forte ligação com a produção mineira e com realizadores que transitam por linguagens híbridas, como é o caso de Santos.

Filmado em uma fábrica de cimento desativada, em Minas Gerais, Girassol Vermelho é protagonizado por Chico Diaz e tem no elenco Bárbara Paz, Daniel de Oliveira e Luiza Lemmertz. O longa estreia em 20 de março, com distribuição da Pandora Filmes.

Sinopse

Girassol Vermelho é um filme inspirado em Murilo Rubião, mestre do realismo fantástico brasileiro, sobre a jornada de Romeu, um homem que deixa seu passado, numa busca pela liberdade. Por acaso, ele chega a uma estranha cidade onde um sistema opressor e patético, que não permite questionamentos, o arrasta para uma sequência de interrogatórios e torturas. Nesse mundo absurdo, Romeu percebe que perdeu seu maior valor: a liberdade. Cheio de dor e fúria, Romeu, delirante, se entrega a uma nova e ainda mais estranha viagem.

Ficha técnica

Direção: Eder Santos

Co-direção: Thiago Villas Boas

Montagem: Fabian Remy, Dan Loghin, Carlos Tribiño Mamby, Barão Fonseca

Roteiro: Mônica Cerqueira e Eder Santos

Produção: André Hallak, Barão Fonseca, Bia Flecha, Monica Cerqueira

Direção de fotografia: Stefan Ciupek

Colorista: Dirk Meier

Trilha Sonora: Paulinho Santos, Stephen Vitiello, Alê Siqueira, Pat C

Desenho de Som: Alexandre Martins, Eder Santos

Supervisor de Pós-produção: Leandro Aragão

Direção de arte: Laura Vinci, Allen Roscoe

Figurino: Joana Porto

Produção Executiva: André Hallak, Barão Fonseca, Eder Santos, Leandro Aragão, Joana Braga

Direção de produção: André Hallak, Barão Fonseca, Joana Braga

Elenco: Chico Dias, Luiza Lemmertz, Bárbara Paz, Luah Guimarães, Mariano Mattos, Vinícius Meloni, Aury Porto, Michelle Castro, Renato Parara, Carlos Magno, Fernanda Rodrigues, Luciano Luppi, Mônica Cerqueira, Mariana Maioline, Alexandre Vasconcelos, Fabiano Persi, Emílio Murase, Gláucia Vandeveld, Gilberto Scarpa, Adyr Assumpção, Marcelo Castro, Fabian Remy, Thaís Helt, Paulinho Santos, Lisa Cerqueira, Josefina Cerqueira, Pat C, Regina Ganz.

Ator convidado: Daniel de Oliveira