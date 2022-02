Gloria Groove promove lançamento de álbum “Lady Leste”, hoje, no Youtube

Cantora transmite seu pocket show e coletiva de imprensa através de seu canal oficial, às 20h.

É hoje! Para alegria dos fãs e admiradores de Gloria Groove, a artista transmite, ao vivo, a partir das 20h, a coletiva de imprensa e pocket show do lançamento do tão esperado álbum “Lady Leste” em seu canal do Youtube. O segundo álbum de estúdio de Gloria Groove, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (10), às 21h.



No dia seguinte (11), às 11h, a cantora divulga o quarto clipe do novo projeto, “Vermelho”. Com 13 faixas e seis participações especiais, o lançamento mais esperado de 2022 já começou quebrando as estruturas da internet com três singles: “Bonekinha”, “A Queda” e “Leilão”!

“Lady Leste é muito mais que somente o meu segundo álbum de estúdio. É o resultado de uma vida dedicada a canto, dança, interpretação, caracterização, todas as minhas vivências e referências condensadas num trabalho musical pop. É um disco que permeia por estilos como o funk, o pop, o pagode, o trap, o R&B, o rock; sem perder a essência da persona Gloria Groove. É um álbum sobre saber exatamente para onde está indo, mas jamais se esquecendo de onde veio. Sinto que este álbum marca a minha primeira grande era pop em território nacional, pois conta com singles que já acumulam grandes números antes mesmo da chegada do álbum completo. Lady Leste é a minha grande realização enquanto artista pop de servir uma era musical coesa e ao mesmo tempo versátil.”, afirma a multiartista.



Com mais de 5,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1,4 milhão de seguidores, Gloria Groove é a drag queen mais ouvida do mundo! Ela bomba também nas redes sociais: são 3,9 milhões de fãs no Instagram, 2,8 milhões no TikTok, 622 mil no Facebook e 1,1 milhão no Twitter. No YouTube, a cantora ultrapassou 2,8 milhões de inscritos e 780 milhões de visualizações no canal. Ela ainda tem mais de 715 mil fãs na Deezer e 774 mil no Resso. A era Lady Leste já conta com mais de 4 bilhões de visualizações no TikTok e mais de 2 milhões de vídeos criados pelos usuários. A era Lady Leste, somando as 3 músicas já lançadas, já nasce com mais de 200 milhões de visualizações no youtube e quase 100 milhões de streams nas plataformas.