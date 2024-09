Governador Casagrande se reúne com presidente Lula no Palácio do Planalto

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu, na manhã desta quarta-feira (04) com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Durante o encontro foram tratados temas de interesse do Estado, como a situação das rodovias federais capixabas, além de avanços na infraestrutura portuária e ferroviária.

Casagrande e Lula também falaram sobre o Acordo de Mariana e uma visita presidencial ao Estado ainda este ano.

foto Ricardo Stuckert