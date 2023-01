Governador Casagrande se reúne com vice-presidente da República

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu na manhã desta quinta-feira (26) com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, em Brasília/DF. Durante o encontro, Casagrande levou pautas importantes para o desenvolvimento do Estado. Alckmin é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Pedi agilidade na autorização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Aracruz, assim como das regulamentações sobre a geração de energia eólica offshore e sobre o mercado de carbono”, afirmou o capixaba, que participa ainda nesta quinta-feira da reunião do Fórum de Governadores. Nesta sexta-feira (27), Casagrande se reúne com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem vai tratar sobre as pautas prioritárias do Espírito Santo, como a adoção de medidas paraacabar com os gargalos na área de infraestrutura.

foto Giovani Pagotto/Governo ES