Governador destaca investimentos do Estado na Educação em encontro nacional

13 de março de 2025

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (13), do “Encontro Anual Educação Já 2025”, promovido pela organização Todos Pela Educação, realizado em São Paulo (SP). No evento, o mandatário destacou os investimentos do Governo do Espírito Santo que levaram o Estado a conquistar o primeiro lugar no Ensino Médio do País, segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb).

O evento contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana; de governadores; além de especialistas nacionais e internacionais que discutiram políticas educacionais e a importância da educação pública no Brasil. Casagrande participou da mesa “Governadores e a prioridade à Educação”, onde compartilhou experiências e desafios enfrentados durante seu mandato, reafirmando o compromisso do Espírito Santo com a educação de qualidade.

“No último Ideb figuramos entre os primeiros colocados, ao lado de Goiás, na etapa do Ensino Médio, mas ainda temos muito o que avançar e recuperar, principalmente no pós-pandemia. Investimos muito na educação em tempo integral nos últimos anos e tenho plena convicção que nós vamos crescer nas novas avaliações, porque estamos investindo muito na Educação Infantil”, pontuou o governador capixaba.

Casagrande citou que o Governo do Estado está construindo 266 creches, sendo que algumas unidades já foram entregues para os municípios, e também está financiando a educação em tempo integral nos municípios.

“Em 2019, tínhamos 28 escolas de tempo integral e a gente abre 2024 com 211 escolas, alcançando 60% das escolas. No ano que vem, vamos atingir entre 70 e 75%. As nossas avaliações preliminares, realizadas todos os anos, apontam um enorme crescimento na avaliação por parte dos alunos das escolas de tempo integral”, disse.

A programação do encontro incluiu painéis temáticos que abordaram desde o balanço das ações do Ministério da Educação nos últimos dois anos até questões sobre tecnologia e a agenda da Primeira Infância, promovendo uma discussão abrangente e necessária para a superação dos desafios educacionais enfrentados no Brasil. Além disso, o evento contou com um debate sobre a agenda legislativa no Congresso Nacional, enfatizando a importância da interação entre Executivo e Legislativo na implementação de políticas educacionais.

Participaram do painel os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Helder Barbalho (Pará), Ratinho Júnior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás), Elmano Freitas (Ceará), Paulo Dantas (Alagoas), Rafael Fonteles (Piauí) e Raquel Lyra (Pernambuco). O Todos Pela Educação é uma organização da sociedade civil que atua para melhorar a qualidade da Educação Básica no Brasil. A entidade se destacou por reunir conhecimento e evidências que qualificarão o debate sobre educação no País.

foto Giovani Pagotto/Governo-ES