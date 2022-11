Governador participa da abertura de evento internacional de transporte público

today10 de novembro de 2022 remove_red_eye39

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na manhã desta quinta-feira (10), da abertura da 19ª Assembleia da União Internacional de Transportes Públicos (UITP) – Divisão América Latina, que acontece no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento vai até esta sexta-feira (11) e reúne autoridades e empresários do setor do transporte público nacional e de outros países.

“É muito bom poder sediar eventos internacionais como este, pois estamos sempre em busca de soluções para melhorias na mobilidade e no transporte público. Quanto mais pessoas utilizarem, mais capacidade de investimentos teremos. Também precisamos discutir a preservação do meio ambiente, pois quanto mais pessoas usando o transporte público, menos carros teremos nas ruas. Não são todos os Estados que têm a integração que temos aqui no Espírito Santo”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que sete municípios estão integrados ao sistema de transporte público. “Temos debate para fazer com a sociedade sobre o Sistema Transcol. Sabemos que se todos andarem sentados no horário de pico, o sistema fica inviável. Mas, também já iniciamos a discussão sobre sustentabilidade e aqui no Estado estamos iniciando a transição com os ônibus elétricos”, pontuou.

Após dois anos sendo realizada no formato virtual devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Assembleia da União Internacional de Transportes Públicos volta a acontecer de modo presencial e Vitória foi a cidade escolhida para sediar o evento. O Sistema Transcol e as obras de mobilidade na Grande Vitória foram os destaques no painel de abertura do encontro, que contou com a participação do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

A Assembleia UITP 2022 discute as tendências globais de mobilidade no contexto da América Latina, com foco nas inovações tecnológicas, sobretudo no que se refere aos impactos em termos de integração, operação de sistemas multimodais, políticas de financiamento, contratos, sistemas de pagamento e plataformas de serviços.

“Vamos abordar um pouco sobre como estruturamos um programa de governo pautado em obras prioritárias, que integram a mobilidade com as pessoas e com as cidades, além de destacar a melhoria da qualidade do serviço do transporte público, o nosso Sistema Transcol, que traz cada vez mais conforto e inovação para o passageiro”, destacou o secretário Fábio Damasceno.

Ainda pela manhã, o diretor-sênior de Crescimento Global da União Internacional de Transportes Públicos, Kaan Yildizgoz, fez uma conferência sobre o empenho do transporte público em promover um futuro mais inclusivo, mais verde e conectado para a mobilidade urbana em todo o mundo.

O painel de abertura teve a participação do secretário-geral mundial da UITP, Mohamed Mezghani, e da presidente da UITP Divisão América Latina, Ester Litovsky. Também estiveram presentes o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) Ceturb, Rafael Trés, a diretora-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), Joana Resende, e o deputado estadual, Alexandre Xambinho.

Durante todo o dia, os participantes do evento discutiram temas como “A dimensão social e econômica para o desenvolvimento da mobilidade”; “Inovação em mobilidade e impacto a curto prazo”; “Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Impacto na Mobilidade”; “O Impacto das políticas de gênero e diversidade – mulheres na mobilidade”; e “Tecnologia e Inovação aplicada no Sistema da Grande Vitória”.

Na sexta-feira (11), os participantes vão realizar visitas técnicas em obras de mobilidade, além de conhecerem o funcionamento do Sistema Transcol.