Governador participa da entrega de unidades habitacionais em Linhares

today16 de maio de 2025 remove_red_eye64

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta sexta-feira (16), da entrega de 917 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida – do Governo Federal – no município de Linhares. O evento contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e representou um marco para a política habitacional na região norte do Estado.

Na ocasião, Casagrande anunciou um importante benefício para famílias capixabas de baixa renda: a quitação integral do saldo devedor de 209 contratos do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, voltado para beneficiários com renda familiar de até R$ 2.850,00. As unidades contempladas estão localizadas no Residencial Mata do Cacau.

“Todos vocês ao receber a chave de sua casa choram de emoção, pois a dignidade bateu à sua porta. O sonho que vocês tinham começa a se realizar. Dos 917 temos pessoas do Benefício da Prestação Continuada (BPC), temos do Bolsa Família, mas temos pessoas que não têm nenhum desses benefícios e teriam que pagar 60 prestações de R$ 350. Através da parceria com o Governo Federal, com o presidente Lula e com o ministro Jader, o Governo do Estado vai pagar essas prestações”, afirmou o governador.

O investimento, viabilizado com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB), é fruto da parceria entre o Governo do Estado, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. A iniciativa reforça o compromisso da gestão estadual com o direito à moradia e visa a redução do déficit habitacional em regiões mais vulneráveis do Estado.

“O Governo Federal tem o ‘Nossa Casa, Minha Vida’ e nós temos o Nossa Casa, aqui do Governo do Espírito Santo. Estamos trabalhando de forma conjunta. Assim vamos dando mais dignidade aos capixabas e poder ajudar a realizar seus sonhos da casa própria”, completou Casagrande.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, falou sobre a importância da entrega. “Ela representa uma grande conquista para todos nós. Nosso compromisso é garantir, cada vez mais, o direito à moradia digna para quem mais precisa e justiça social à nossa população. Por meio da parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado, vamos investir cerca de R$ 5 milhões para juntos atingir esse objetivo e transformar vidas”, destacou.

A quitação ofertada será realizada em parcela única e à vista, em favor das famílias beneficiadas, garantindo a titularidade plena a seus imóveis.

fotos Mateus Fonseca/Governo-ES