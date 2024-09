Governador visita obras e anuncia novos investimentos em Marataízes

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta sexta-feira (06), no município de Marataízes, localizado na microrregião Litoral Sul, para inaugurar cinco novas estações elevatórias de esgoto e visitar as obras de urbanização e paisagismo da Lagoa do Meio. Também foi assinada a Ordem de Serviço para a drenagem e pavimentação de ruas no bairro Esplanada II.

“Seguimos levando benefícios para os nossos municípios. Hoje é dia de uma visita muito especial às obras de urbanização da Lagoa do Meio, que vão mudar o perfil da cidade, revitalizando uma área que não era utilizada, atendendo aos moradores e também aos turistas. Ao mesmo tempo, vamos ampliando os investimentos em infraestrutura, como a inauguração dessas elevatórias de esgoto e a autorização para o calçamento de mais ruas”, afirmou o governador.

As obras de urbanização da Lagoa do Meio incluem serviços de drenagem e pavimentação de vias, além da implantação e construção de ciclovia, calçada cidadã e praças. O investimento do Governo do Estado é de R$ 55,1 milhões, por meio de convênio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e a Prefeitura de Marataízes.

“A execução dessa obra trará mais mobilidade, acessibilidade e contemplará a região com uma praça, calçadão, ciclovia, playground para atividades recreativas e academia funcional para atividades físicas, contribuindo dessa maneira com a revitalização do urbanismo e paisagismo da área no entorno da Lagoa do Meio. Teremos uma melhoria significativa na qualidade de vida da população e consequente crescimento do turismo na região”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande inaugurou cinco novas estações elevatórias de esgoto no município, com investimento de R$ 2,4 milhões em recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). As estações beneficiam oito mil habitantes e foram instaladas nos bairros Santa Tereza e Santa Rita, que passam a registrar uma cobertura de esgoto total, com coleta e destinação de 100%.

“Com obras assim, vamos melhorar as condições de vida da população, promovendo a saúde nas comunidades e beneficiando também o meio ambiente, evitando a contaminação de rios e lençóis freáticos. Além disso, o saneamento básico torna as áreas mais atrativas para residências e investimentos, promovendo o crescimento econômico da região, além de ter criado empregos durante a construção e manutenção do sistema de esgoto”, pontuou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

A solenidade também marcou a assinatura da Ordem de Serviço para primeira etapa da execução das obras e serviços de infraestrutura das ruas do Cristal, das Pérolas, dos Brilhantes, Ágata, Diamante, Safira, Esmeralda e Topázio, localizadas no bairro Esplanada II. O investimento total é de R$ 8,36 milhões, também por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, e as obras vão beneficiar cerca de 38 mil habitantes.

foto Hélio Filho/Secom