Estado amplia leitos de saúde mental para crianças e adolescentes no Himaba

today14 de abril de 2025 remove_red_eye160

O Governo do Estado deu mais um passo para o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, com a ampliação de leitos de saúde mental infantojuvenil no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), localizado em Vila Velha.

A estrutura, que, anteriormente, contava com dez leitos, agora passa a dispor de 25 leitos especializados. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, em visita à unidade na manhã desta segunda-feira (14). O valor global do contrato de gestão para viabilizar essa expansão é de R$ 17,3 milhões mensais. O custo estimado por paciente atendido está em torno de R$ 14,4 mil.

“Essa ampliação representa mais que um avanço na estrutura hospitalar, é um incremento na Rede de Atenção Psicossocial. A expectativa é de que possamos realizar cerca de 60 atendimentos por mês nesses leitos, otimizando o fluxo assistencial e ampliando o acesso. Um investimento que reforça o compromisso do Governo com a atenção integral à saúde mental de crianças e adolescentes atendidos pelo Himaba”, falou o secretário Tyago Hoffmann.

Além do aumento quantitativo na oferta, a ampliação dos leitos prevê reforço nas ações de humanização e reintegração social, com a inclusão ativa das famílias no processo terapêutico e o estímulo ao protagonismo dos pacientes. “É uma política de cuidado multiprofissional, que escuta, respeita e acompanha os pacientes”, destacou Hoffmann.

Atendimentos

O Himaba atende pacientes de todo o Estado e também de estados vizinhos. A unidade encontra-se em obras de ampliação de mais 182 leitos, passando para 410 no total, o que o tornará o maior hospital materno-infantil do País.

Sob gestão do Instituto Acqua, a unidade ampliou a oferta de ambulatório em 50%, trouxe a inovação da telemedicina com a oferta de 600 consultas por mês, além das 300 consultas com neurologista presencialmente. Já entre as internações, somente na saúde mental, foram 148 pacientes tratados de março de 2024 até março de 2025.

Com a repactuação vigente, a partir deste mês de abril, o hospital passará a ofertar 1.500 consultas em neuropediatria presencial e no formato telemedicina. Também serão ofertadas 500 consultas de psiquiatria, além de 70 de psicologia e 70 de terapia ocupacional.

Para o diretor-geral do Himaba, Claudio Amorim, a novidade abre um novo capítulo na história da saúde pública capixaba. “Essa conquista é fruto do esforço coletivo de uma equipe que acredita no poder da empatia e na força do SUS. É também o reflexo de um compromisso com as famílias que, por tanto tempo, buscaram um lugar onde seus filhos pudessem ser vistos por inteiro. No Himaba, nós escolhemos cuidar com amor, com técnica e presença. E, ao abrir esses leitos, dizemos às nossas crianças: aqui você importa. Aqui, sua dor tem nome, tem escuta e tem cuidado”, afirma Amorim.

Na ala de saúde mental do Himaba, a humanização do ambiente tem feito diferença. As crianças e adolescentes contam com atividades complementares ao tratamento para terem momentos de alegria, esperança e desenvolvimento, como os projetos Cãoterapia, Cozinha Experimental, Amostra Cultural, Palhaçoterapia, além do “Fazendo arte expressando a vida”, vencedor do Edital Boas Práticas 2024, do Governo do Espírito Santo, que utiliza a arte como auxílio ao tratamento médico.