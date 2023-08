Governo anuncia inauguração da Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte

O Governo do Estado anunciou a data de inauguração das obras de ampliação da Terceira Ponte e da implantação da Ciclovia da Vida. Será no próximo dia 27 de agosto, domingo, a partir das 08 horas. As intervenções são soluções inovadoras para alguns dos desafios de mobilidade da Região Metropolitana da Grande Vitória, atendendo também a antigas reivindicações da sociedade.

A ampliação da Terceira Ponte, uma das principais ligações entre Vitória e Vila Velha, é um importante investimento em mobilidade e infraestrutura, atendendo ao crescente fluxo de veículos no local. Com a adição de uma faixa em cada sentido, a ponte agora contará com um total de seis faixas, aumentando a capacidade de tráfego de veículos em cerca de 40%.

Também será inaugurada a Ciclovia da Vida, uma estrutura metálica que se estende ao longo da Terceira Ponte, permitindo que ciclistas realizem uma travessia segura entre as duas cidades. Além de oferecer uma alternativa saudável de mobilidade, a ciclovia também desempenha um papel crucial como barreira de proteção ao suicídio.

As melhorias pretendem contribuir com a redução dos congestionamentos, diminuindo o tempo de viagem, trazendo mais segurança viária e reduzindo o número de acidentes, considerando a faixa exclusiva para ônibus e veículos de serviço, à direita, que também irá comportar motociclistas.

Inauguração

Na manhã do domingo (27), às 08 horas, acontece o Pedalaço Pela Paz, que oferecerá a primeira oportunidade para a população pedalar ao longo da Ciclovia da Vida, com saída da Praça do Papa. A iniciativa convida todos a se unirem em um gesto simbólico em prol da paz, enquanto conhecem o novo equipamento de mobilidade. O passeio ciclístico é realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio do Governo do Estado.

As comemorações seguem no fim da tarde. O evento “Luzes Pela Vida” comemora os 34 anos da icônica Terceira Ponte, sua recente ampliação e a inauguração da Ciclovia da Vida. Em colaboração com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio ES), o evento está marcado para começar às 17 horas no Cais das Artes, em Vitória.

Uma das atrações será a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. O evento tem entrada gratuita, mas com limitação de público. As informações sobre como se inscrever para participar serão disponibilizadas em breve.

O Luzes Pela Vida conta com o apoio da Federação das Empresas de Transportes do ES (FETRANSPORTES), GV Bus, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setpes), ArcelorMittal e EDP.