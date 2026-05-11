Prato de merendeira de Alfredo Chaves na final de concurso nacional

today11 de maio de 2026 remove_red_eye49

A merenda escolar de Alfredo Chaves acaba de ganhar destaque nacional com o talento de uma de suas profissionais. A merendeira Camilla Barbosa Gomes, de 37 anos, que atua na Escola Municipal Ana Araújo, é finalista da 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Camilla garantiu vaga na etapa final com a receita “Strogonoff Nutrivida”, uma preparação que valoriza ingredientes da agricultura familiar, alimentos nutritivos e acessíveis, alinhada às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O concurso tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros de todo o país, incentivando a alimentação saudável nas escolas públicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a receita da Camila será incorporada ao cardápio de todas as escolas da rede municipal.

Alfredo Chaves inscreveu cinco receitas no concurso, mas apenas a da merendeira Camilla foi selecionada para a etapa final. Nos próximos dias, a receita seguirá para votação popular, concorrendo com outras finalistas.

Critérios e importância do concurso

Para participar, as receitas precisam seguir critérios rigorosos, como priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, incluir produtos da agricultura familiar e valorizar ingredientes regionais, da sociobiodiversidade ou Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).

A seleção ocorre em três etapas: eliminatória, classificatória e final. Na fase classificatória, são escolhidas até cinco receitas por estado. Já na etapa final, os pratos passam por votação popular eletrônica, que definirá os vencedores nacionais.

“A conquista de Camilla representa não apenas um reconhecimento individual, mas também evidencia a qualidade da alimentação escolar oferecida na rede municipal de ensino de Alfredo Chaves, que valoriza a nutrição, o sabor e a cultura alimentar local’, parabeniza o prefeito Hugo Luiz.

Para a merendeira, a motivação veio de um curso sobre reciclagem de alimentos. “Lembrei de um curso que fiz e comecei a criar a receita, valorizando os alimentos da nossa agricultura familiar, reaproveitando para não haver desperdício e ainda enriquecendo a alimentação dos nossos alunos”, disse.

Os critérios de avaliação incluem: viabilidade no PNAE, criatividade, uo de alimentos regionais e da sociobiodiversidade e uso de alimentos in natura ou minimamente processados.

Receita Finalista: Strogonoff Nutrivida

Ingredientes (23 porções)

1 kg de carne bovina (patinho)

1 kg de batata

250g de cenoura

100g de brócolis

200g de cebola

50g de alho

7g de açafrão

50g de sal

16ml de óleo

30g de tempero verde (salsa e cebolinha)

600ml de água ou leite (opcional)

Modo de preparo

Preparação dos legumes:

Pique a cebola e o alho;

Corte a cenoura em cubos pequenos;

Separe o brócolis em pedaços;

Descasque e corte a batata.

Creme de batata:

Cozinhe a batata até ficar macia;

Bata com a água do cozimento ou leite até formar um creme;

Reserve.

Refogar a carne:

Corte a carne em tiras ou cubos;

Em uma panela, aqueça o óleo;

Refogue alho e cebola até dourar;

Acrescente a carne e deixe fritar;

Tempere com sal, açafrão e tempero verde.

Cozimento:

Adicione a cenoura e cozinhe;

Acrescente um pouco de água;

Depois, adicione o brócolis.

Montagem:

Quando tudo estiver cozido, misture o creme de batata;

Se desejar, adicione leite para deixar mais leve.

Finalização:

Ajuste o sal;

Cozinhe por mais 2 a 3 minutos até ficar cremoso.

Serviço:

Sirva acompanhado de arroz.