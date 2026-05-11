Procon de Vila Velha orienta consumidor sobre recolhimento de produtos da marca Ypê

today11 de maio de 2026 remove_red_eye75

O Procon Vila Velha alerta os consumidores da cidade sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou o recolhimento de produtos da marca Ypê – incluindo detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante –, de todos os lotes com numeração de final 1, fabricados pela empresa “Química Amparo”, na unidade de Amparo, em São Paulo.



A medida também suspende a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos envolvidos, após inspeção técnica identificar falhas relevantes no processo produtivo, comprometendo os requisitos de Boas Práticas de Fabricação e indicando risco de contaminação microbiológica.



A decisão da Anvisa foi tomada em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo, município paulista onde a fabricante está instalada. Segundo o órgão federal, as falhas encontradas comprometem os sistemas de garantia da qualidade dos produtos.



Respeito aos direitos do consumidor

O superintendente do Procon Vila Velha, Moisés Penha, orienta os consumidores do município a interromperem imediatamente o uso dos produtos incluídos na resolução da Anvisa e destaca que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção integral à população, em situações como essa.



“Os consumidores que adquiriram produtos dos lotes afetados têm direito à substituição, restituição do valor pago ou outras formas de reparação previstas no Código de Defesa do Consumidor. É importante guardar nota fiscal, embalagem e demais comprovantes para facilitar o atendimento junto à empresa responsável”, ressaltou.



Segundo Moisés, os consumidores também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa fabricante, para obterem mais informações sobre os procedimentos de recolhimento e devolução dos produtos.



“Em caso de dificuldades no atendimento junto à empresa, o consumidor pode nos procurar para registrar reclamação e buscar apoio na garantia de seus direitos. O Procon Vila Velha atende no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 16h”, informou.



Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destacou que o Procon Municipal acompanha o caso e reforça a importância da informação como ferramenta de proteção ao consumidor.



“Nosso papel é garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados e que a população tenha acesso às informações necessárias para agir com segurança. O CDC é claro ao assegurar proteção à saúde e à segurança dos consumidores, especialmente em situações que envolvam riscos sanitários”, afirmou.