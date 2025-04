Governo do ES abre inscrições para 7 mil vagas no programa CNH Social 2025

today1 de abril de 2025 remove_red_eye66

Estão abertas as inscrições do programa CNH Social 2025. As 7 mil vagas foram anunciadas nesta terça-feira (1º) pelo governador Renato Casagrande. O programa do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), possibilita que o cidadão amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita.

As inscrições para a primeira fase do programa, com 3.500 vagas, devem ser feitas de forma on-line no site www.detran.es.gov.br até o dia 21 de abril de 2025. As vagas são para primeira habilitação nas categorias A (carro), B (moto), e para a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta), para aqueles que já são habilitados.



Neste ano, o programa ampliou a oferta de cursos profissionalizantes com vistas ao mercado de trabalho. Foram incluídos os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino, atendendo à demanda dos Centros de Formação de Condutores por profissionais com essas qualificações.



“Desde o nosso primeiro Governo, em 2019, foram 64 mil autorizações de CNH Social. É um programa robusto que nos orgulha muito. Hoje estamos anunciando a oportunidade para mais sete mil pessoas. Além de ter sua CNH, é importante destacar que é possível fazer a mudança de categoria. Também estamos ofertando cursos para que possamos conscientizar e diminuir as mortes de trânsito. É muito gratificante quando alguém me encontra na rua e diz que conquistou um emprego por ter conseguido sua carteira de habilitação por meio do programa ou que conseguiu realizar o sonho de poder dirigir e ter sua autonomia”, destacou o governador Renato Casagrande.

“É um programa robusto que nos orgulha muito”, enfatizou o governador do Estado, Renato Casagrande.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, avalia que a CNH Social é uma ferramenta de transformação para milhares de capixabas. “Estamos garantindo mais autonomia, dignidade e, principalmente, abrindo portas para novas oportunidades de trabalho. Muitos capixabas enfrentam dificuldades financeiras para realizar seus sonhos. Por isso, o programa tem como objetivo reduzir essas barreiras, permitindo um futuro melhor para todos. Ele também se destaca pelo compromisso com as mulheres capixabas, oferecendo-lhes uma ferramenta de empoderamento e independência financeira”, disse.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, avalia que a CNH Social é uma ferramenta de transformação para milhares de capixabas.

“Um programa implantado lá atrás pelo nosso governador Renato Casagrande que ano a ano têm a capacidade de transformar a vida das pessoas. É uma alegria e uma satisfação ver o otimismo que toma conta do cidadão que conquista a carteira de motorista. Programa criterioso, endereçado para poder permitir atender pessoas que tenham desafios sociais, equiparando as oportunidades. Esse é o sentido maior do nosso governo”, destacou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

“É uma alegria e uma satisfação ver o otimismo que toma conta do cidadão que conquista a carteira de motorista”, disse o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

Como fazer a inscrição

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal e inserir as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Serão considerados os cadastros ativos no CadÚnico aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 1º de março de 2025.



O candidato deverá selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem ainda não é habilitado. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.



As vagas são distribuídas da seguinte forma: 40% para a primeira habilitação (A ou B); 20% para a Adição de Categoria A ou B; e 40% para a Mudança de Categoria D ou E. O objetivo é dar um foco na capacitação profissional, visando oportunizar aos condutores a inserção no mercado de trabalho e o aumento da empregabilidade. São reservadas 5% das inscrições para as pessoas com deficiência (PCDs).



A seleção dos candidatos é realizada de forma eletrônica, sem interferência humana, conforme os critérios do programa e com base nas informações fornecidas pelos próprios beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando os seguintes critérios: menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição.



Resultado

A lista de selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran|ES a partir das 12h do dia 06 de maio de 2025.



As vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação serão direcionadas para os candidatos classificados na sequência listados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 07 de julho de 2025, a partir de 12h, no site do Detran|ES.



Benefícios gratuitos concedidos aos selecionados

Os candidatos selecionados no Programa CNH Social realizam todo o processo de habilitação até a obtenção da CNH gratuitamente.

O beneficiário tem direito aos seguintes procedimentos: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); 20 Aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito). Em caso de falta, o candidato deverá pagar a taxa de remarcação da prova e as taxas cobradas pela autoescola.



Capacitação

Além da habilitação, os beneficiários que tiveram sua última CNH emitida com o benefício CNH Social também poderão passar pela Etapa de Capacitação, que oferece Cursos Especializados e Atualização para condutores profissionais visando a capacitar e qualificar os condutores a fim de profissionalizá-los, aumentando, assim, a empregabilidade.



São oferecidos os seguintes Cursos Especializados: Transporte de Produtos Perigosos, Transporte de Escolar, Transporte de Passageiros, Transporte de Carga Indivisível e Transporte de Veículos de Emergência, Mototáxi ou Motofrete. Neste ano, foram acrescentados os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino.



As empresas credenciadas que oferecem os cursos profissionalizantes estão disponíveis aqui. O condutor deverá comparecer, pessoalmente, a uma empresa credenciada para fazer a inscrição no curso de sua escolha.



Para se matricular em um Curso Especializado para Profissionais é necessário ter tido sua última CNH emitida com o benefício CNH Social; ser maior de 21 anos; estar com a CNH válida; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses; e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.



Entrega de CNHs

Jaqueline Penha Coutinho Gomes, de Vitória, recebeu sua primeira habilitação conquistada por meio do programa CNH Social. “Eu não tinha olhado a lista quando saiu, mas a minha irmã viu e me ligou falando que o meu nome tinha sido contemplado. Liguei para o Detran e me orientaram a procurar a autoescola mais próxima. A CNH é importante para conseguir um emprego melhor. Eu pretendo correr atrás de um trabalho melhor. Trabalho há muitos anos na área de higienização de lanchonete e gostaria de mudar de trabalho”, contou.



A promotora de vendas Diuli Lira Rodrigues, de Vila Velha, fez o processo de mudança de categoria A. “Fiz a inscrição há uns anos atrás, mas não consegui. E depois eu fiz novamente, estava um pouco desacreditada, não queria olhar a lista, mas senti algo falando para eu olhar e meu nome estava na lista e hoje vai me ajudar na questão de trabalho. Eu sou promotora de vendas e a ocupação para vendedor tem exigência de possuir a categoria A. Então, para mim é muito gratificante uma conquista sem gasto. Estou muito feliz! Esse empenho do governo é excepcional para qualquer cidadão que precise. E a primeira coisa é acreditar que vai conseguir”, disse.



Joelson Santana Vidal, de Vitória, já é motorista de aplicativo, e fez o processo de mudança de categoria para D. “O mercado de trabalho está crescendo muito e quero abraçar essa oportunidade para poder fazer o curso profissionalizante também por meio da CNH Social. Minha irmã se inscreveu e conseguiu, e ela me incentivou a participar. Essa foi a primeira vez que participei e deu certo, graças a Deus. É preciso acreditar que dá certo. Fiz tudo sem custo nenhum”, falou.

Durante o evento de lançamento do CNH Social 2025, foi realizada a entrega de 30 rádios comunicadores portáteis (HTS) de alta tecnologia para os agentes de trânsito do Detran|ES. Os equipamentos são os mesmos utilizados pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e serão disponibilizados aos agentes de trânsito do Detran|ES para uso nas diversas operações de fiscalização de trânsito, a fim de garantir comunicação segura e trazer mais tecnologia e efetividade para a atuação do órgão.



Serviço

A divulgação do resultado, as inscrições e matrículas serão no site www.detran.es.gov.br.

fotos Hélio Filho/Secom