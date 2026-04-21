Governo do ES anuncia ampliação de leitos oncológicos no Hospital Santa Rita

today20 de abril de 2026 remove_red_eye78

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, anunciou nesta segunda-feira (20) a ampliação da oferta de leitos destinados ao atendimento oncológico no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. A unidade, mantida pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, é referência no tratamento da doença no Estado.

Ao todo, serão abertos 34 novos leitos, sendo 10 de clínica médica (enfermaria adulto) e 24 de clínica cirúrgica (enfermaria adulto). O investimento estadual para a ampliação dos serviços é estimado em aproximadamente R$ 676 mil por mês.

Com a expansão, o hospital passará a contar com 78 leitos de clínica médica, 49 leitos cirúrgicos, além de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco leitos em salas vermelhas. No total, a unidade alcança 144 leitos voltados ao atendimento de pacientes oncológicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando tanto internações clínicas quanto procedimentos cirúrgicos.

Durante o anúncio, o governador destacou a importância do investimento aliado à tecnologia para aprimorar o atendimento. Segundo ele, a iniciativa contribui para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população a tratamentos modernos. “Estamos aliando investimento direto em infraestrutura hospitalar com tecnologia de ponta para humanizar o tratamento oncológico no Espírito Santo”, afirmou.

O secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, ressaltou o papel estratégico do Hospital Santa Rita de Cássia no atendimento a pacientes de diferentes regiões. De acordo com ele, a ampliação fortalece a capacidade de resposta diante da crescente demanda por cuidados oncológicos no Estado.

A agenda também incluiu a apresentação de um novo equipamento de radioterapia: o acelerador linear Versa HD Full. A tecnologia permite maior precisão no tratamento, com preservação de tecidos saudáveis, aplicação mais rápida das doses e monitoramento em quatro dimensões, possibilitando ajustes em tempo real. O sistema torna a radioterapia estereotáxica mais ágil, segura e acessível.

foto Hélio Filho/Secom