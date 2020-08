Governo do ES anuncia mudanças nas medidas qualificadas para enfrentamento à Covid-19

today7 de agosto de 2020 remove_red_eye59

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (06), mudanças nas medidas qualificadas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Em decorrência da redução na taxa de transmissão da doença e da redução na demanda por leitos hospitalares, haverá uma flexibilização no dias e horários de funcionamento das atividades comerciais, de acordo com a classificação dentro da Matriz de Risco. As medidas são válidas a partir deste sábado (8).

Nos municípios classificados como Risco Baixo, o funcionamento de restaurantes e bares será permitido sem restrição de horário em dias da semana.

Nos municípios classificados como Risco Moderado, os estabelecimentos comerciais poderão também funcionar aos sábados, das 09h às 15h. O atendimento presencial nos shoppings centers também será permitido aos sábados, das 12h às 20h. Os restaurantes poderão funcionar todos os dias, com atendimento ao público, até às 18h. Também foram liberadas as atividades aeróbicas individuais – tais como, esteira, bicicleta ergométrica, simulador de escada – nas academias de ginásticas.

Nos municípios classificados com Risco Alto, será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h. Os municípios com até 70 mil habitantes poderão escolher o funcionamento de terça à sábado, sendo que o horário de funcionamento aos sábados deverá ser de 09h às 15h. O funcionamento de restaurantes, inclusive os de shopping centers, será permitido de segunda a sábado até às 18h.