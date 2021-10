Casagrande anuncia construção de espaço esportivo e quadra poliesportiva na Serra

Foi autorizado na manhã desta terça-feira, 19, pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, a construção de espaço esportivo e de quadra poliesportiva coberta em escolas municipais na Serra. As obras serão realizadas pelo Governo do Estado, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). O investimento total é de R$ 2,6 milhões.

Na primeira agenda no município, o governador participou da assinatura da Ordem de Serviço para construção de um espaço esportivo coberto em anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Darcy Ribeiro, localizada no bairro Nova Almeida. O equipamento ocupará um espaço de 30,00 x 18,00 metros quadrados e poderá ser utilizado para a prática de várias modalidades, como basquete, futsal e vôlei. O valor do investimento será de cerca de R$ 600 mil.

Em seguida, Casagrande esteve na EMEF Dom José Mauro, em Morada de Laranjeiras, para a assinatura da Ordem de Serviço de uma quadra poliesportiva coberta, de alto padrão, com arquibancada, que será construída na unidade de ensino. O equipamento ocupará o espaço de 32,10 x 24,40 metros quadrados e poderá ser utilizado para a prática de diversas modalidades esportivas. Serão investidos cerca de R$ 2 milhões no empreendimento.

Em sua fala, o governador defendeu a necessidade de um olhar especial para a educação. “Estamos vivendo ainda um momento de pandemia e ficamos com os alunos afastados da escola por muito tempo. O prejuízo foi muito forte, por isso precisamos de um esforço gigantesco para recuperar essa área. Infelizmente, alguns jovens não irão retornar. Vimos acontecimentos trágicos nos últimos dias por causa da violência. Mas temos na educação, uma esperança”, afirmou.

Casagrande lembrou os investimentos que estão sendo realizados pelo Governo do Estado no município: “Estamos investindo mais de R$ 150 milhões na educação aqui na Serra. Estamos repassando recursos por meio do Funpaes, com que a Prefeitura vai construir dois centros de educação infantil. Também fizemos a doação de computadores e internet para cada aluno e cada professor, além da parceria com o Município para avançarmos na Educação em Tempo Integral.”

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, também falou sobre os investimentos do Estado. “O governador tem a alma serrana. Queria agradecer pelos inúmeros investimentos em nossa cidade. Temos muitas obras do Governo do Estado. Algumas de drenagem e pavimentação no Parque das Gaivotas, além de outras importantes de infraestrutura, como a Abido Saadi e o Contorno de Jacaraípe. Na saúde, o Hospital Dório Silva foi fortalecido e ampliou seu trabalho, mesmo após a abertura do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves. Por onde a gente passa na cidade, tem a marca do trabalho de Renato Casagrande”, declarou.

O subsecretário para Assuntos Administrativos da Sesport, Lindomar Gomes, reforçou que investir no esporte é também investir na educação e na saúde. “É um orgulho estar aqui ao lado do governador dando essas ordens de serviços, pois são espaços que vão servir diretamente aos alunos dessas unidades de ensino, incentivando ainda mais em cada um desejo de praticar esportes e a boa convivência na comunidade escolar. Ao todo, devemos construir 43 equipamentos como esses, em parceria com o DER, de norte a sul do Estado”, comentou.