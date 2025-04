Governo do Estado anuncia nova forma de pagamento no Aquaviário

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (17), duas importantes novidades para o sistema de transporte Aquaviário: a implementação do pagamento por aproximação com cartões de débito e crédito nas estações e a realização de viagens extras para atender os fiéis durante a programação da Festa da Penha, padroeira do Espírito Santo.



A nova forma de pagamento já está disponível nas estações e permite que os passageiros utilizem cartões das bandeiras Visa, Mastercard e Elo, desde que possuam a tecnologia de aproximação (contactless). A tarifa de R$ 4,90 pode ser paga diretamente na catraca, sem necessidade de cadastro prévio. A novidade se soma às formas de cobrança já existentes: Cartão GV e QR Code via aplicativo KIM.



A medida oferece mais praticidade principalmente para turistas e usuários eventuais, além de reforçar o uso da tecnologia como aliada da mobilidade urbana.



“Temos boas novidades no sistema Aquaviário a partir de hoje. Estamos dando oportunidade ao usuário do dia a dia de poder usar seu cartão de débito ou crédito. Às vezes o usuário pode acabar esquecendo seu CartãoGV ou até mesmo esquecer de carregar, então, pode usar normalmente seu débito e crédito. Essa novidade também atende ao usuário esporádico, principalmente, os turistas. Se a pessoa tiver o cartão cadastrado no celular, nem precisa ter o cartão físico em mãos. É uma conquista importante para o transporte público capixaba”, afirmou o governador Casagrande.



O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, também acompanhou o anúncio feito pelo governador em suas redes sociais. “Essa nova opção de pagamento facilita o acesso ao Aquaviário, principalmente para quem não o utiliza com frequência. Essa é uma realidade em diversos locais do mundo e é mais uma forma de incentivar o uso do transporte público, de forma prática”, destacou.



“A Ceturb está empenhada em tornar o sistema Aquaviário cada vez mais moderno e acessível à população. A implementação do pagamento por aproximação, juntamente com a ampliação da oferta de viagens durante a significativa Festa da Penha, reflete nosso compromisso em facilitar a mobilidade urbana e atender às necessidades dos usuários, sejam eles moradores da Grande Vitória ou visitantes que prestigiam este importante evento religioso.”, destacou o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Campos Antunes.



Embora o pagamento por aproximação não permita integração com o sistema Transcol, a nova alternativa amplia o acesso ao serviço, tornando-o ainda mais conveniente para diferentes perfis de usuários.



Operação especial

Durante a Festa da Penha, uma das maiores manifestações religiosas do País, o Aquaviário vai operar com horários ampliados para facilitar o deslocamento da população. A operação especial acontece de sexta-feira (25) até segunda-feira (28) – dia que se comemora o dia da Padroeira do Espírito Santo, com mais viagens nas linhas do sistema: Praça do Papa x Prainha (402) e Porto de Santana x Prainha (403).



A Ceturb também vai reforçar a operação das linhas do Transcol durante a Festa da Penha, com uma tabela especial que será divulgada nos próximos dias. Na sexta-feira (25), no domingo (27) e na segunda-feira (28), a última saída das embarcações do Aquaviário será às 22 horas. Já no sábado (26), por conta da Romaria dos Homens, haverá uma viagem extra durante a madrugada, com partida à 1h da manhã de domingo (27), garantindo o retorno dos fiéis que participarem da tradicional caminhada entre Vitória e Vila Velha.



O reforço nas viagens do Aquaviário vai atender tanto quem sai de Vila Velha rumo à Romaria em Vitória quanto os fiéis que estacionarem no entorno da Praça do Papa, podendo ir até as proximidades da Catedral com essa linha expressa e retornar depois da caminhada pelas embarcações do sistema aquaviário.



Com a ampliação da oferta, o Aquaviário se torna uma alternativa prática e confortável para quem deseja participar da programação da Festa da Penha.



As embarcações funcionarão em horários estendidos, e a Estação da Prainha — principal ponto de desembarque — está localizada no entorno do Convento da Penha, facilitando o acesso dos participantes às celebrações. A ação especial tem como objetivo oferecer mais opções aos fiéis que participarão das celebrações religiosas em Vila Velha.

foto Hélio Filho/Secom