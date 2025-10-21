Governo do Estado anuncia novidades da Chamada Escolar 2026

21 de outubro de 2025

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (21), o início da Chamada Escolar 2026 da Rede Estadual de Ensino. Neste ano, o processo traz uma grande novidade: pela primeira vez, as rematrículas, mudanças de escola e solicitações de novas matrículas acontecerão simultaneamente, no período de 4 de novembro a 12 de dezembro. O momento é decisivo para que estudantes e famílias capixabas garantam vaga na Rede Pública Estadual e planejem o próximo ano letivo.

Para 2026, serão ofertadas mais de 230 mil vagas em todo o Estado, distribuídas entre 80 mil no Ensino Fundamental, 130 mil no Ensino Médio e 20 mil na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dentre as vagas do Ensino Médio, 33 mil serão integradas a cursos técnicos, fortalecendo a integração entre a educação básica e a formação profissional.

Durante o anúncio realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador destacou que a Rede Estadual também avança em duas frentes estratégicas: a expansão da Educação em Tempo Integral e o fortalecimento do Programa Escola do Futuro.

“Estamos abrindo mais 20 escolas estaduais em Tempo Integral e mais 60 unidades dentro do Escola do Futuro. Isso é um passo gigantesco na qualidade da educação capixaba. Desde que retornei ao governo em 2019, serão 202 novas escolas com a oferta do ensino em Tempo Integral. Recebemos a gestão com 32 e vamos entregá-la com 234 escolas nessa modalidade”, pontuou Renato Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço também participou do anúncio: “Temos esse compromisso e satisfação em investir para melhorar cada vez mais a Rede Estadual de Ensino. Uma vertente que é relevante destacar é que as nossas escolas de Tempo Integral são muito importantes, pois permitem aos pais trabalharem com tranquilidade, tendo a certeza que os filhos estão estudando durante todo o dia em ambiente seguro com alimentação e apoio multidisciplinar”.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, com as 20 novas escolas, a Rede Estadual chegará a 85 mil vagas em Tempo Integral, distribuídas entre os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. “O crescimento reafirma o compromisso do Governo do Estado em garantir mais tempo de aprendizagem, formação integral e oportunidades de desenvolvimento para os estudantes”, afirmou.

Paralelamente, o Programa Escola do Futuro segue se consolidando como uma política pública de inovação educacional. Desde sua criação, em 2023, o projeto vem transformando o cotidiano das escolas, com a introdução de metodologias ativas, cultura digital e uso pedagógico de tecnologias. Em três anos, o programa saltou de cinco escolas certificadas em 2023 para 50 unidades em 2025.

Agora, a Secretaria da Educação (Sedu) se prepara para uma nova expansão. Em 2026, mais 60 escolas serão certificadas como Escolas do Futuro, totalizando 110 unidades distribuídas entre as 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE) e abrangendo mais de 50 municípios capixabas. A expectativa é de que cerca de 150 mil estudantes sejam diretamente beneficiados pela iniciativa, que já alcança mais de 75% do território estadual.

“Com o avanço simultâneo das políticas de inovação e ampliação do Tempo Integral, a Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo se fortalece como referência nacional em transformação educacional, reafirmando o compromisso do Governo com uma educação pública de qualidade, inclusiva e voltada para o futuro”, reforçou o secretário Vitor de Angelo.

Para conferir a lista com as novas 60 escolas certificadas como Escolas do Futuro, clique aqui.

Para conferir a lista com as novas 20 escolas que ofertarão o Tempo Integral, clique aqui.

foto Thiago Coutinho/Sedu