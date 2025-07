Educação valorizada: Estado confirma pagamento de bônus a servidores e professores

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (09), o pagamento do Bônus Desempenho para cerca de 15 mil servidores da Educação. Os profissionais da Secretaria da Educação (Sedu) que atuam em escolas da Rede Estadual de Ensino e outras unidades da Sedu receberão o benefício com base em indicadores coletivos e individuais junto ao pagamento do mês de julho.

“Essa é mais uma boa notícia para a educação capixaba. Estão sendo investidos R$ 48 milhões no pagamento do Bônus Desempenho aos servidores que trabalharam na nossa Rede em 2024, incluindo os de designação temporária. O pagamento será agora neste mês de julho. É uma forma de valorizar nossos profissionais”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou como será a concessão do benefício. “Esta medida alcança tantos os servidores efetivos, quanto aqueles contratados em regime de designação temporária, mesmo se eles já não estão mais em atuação na Rede neste ano, afinal o Bônus se refere ao ano de 2024, desde que tenham complementado os requisitos estabelecidos na legislação”, completou.

A concessão da Bonificação por Desempenho para profissionais ativos da Educação é um reconhecimento do trabalho dos professores e servidores, regulamentado pela Lei Complementar nº 504 e pelo Decreto nº 2761-R, alterado pelo Decreto 3949-R e Lei Complementar 887. O período de avaliação é de acordo com o calendário escolar.

O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções, mais o seu desempenho individual.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES