Governo do Estado anuncia R$ 6,7 milhões para o Carnaval Capixaba

today26 de novembro de 2025 remove_red_eye65

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta terça-feira (25), o repasse de R$ 6,7 milhões para o fortalecimento das escolas de samba do Carnaval capixaba em 2026. O valor reúne recursos do Tesouro Estadual, patrocínios e emendas parlamentares, marcando um novo ciclo de apoio às agremiações do Espírito Santo, ampliando investimentos e garantindo melhores condições para a preparação dos desfiles no Sambão do Povo.

“Pela primeira vez estamos antecipando os recursos, atendendo a um pedido das escolas de samba. Assim, garantimos que possam adquirir o que for necessário com antecedência. Quando assumi o Governo, em 2019, o valor destinado ao Carnaval era pouco mais de um milhão de reais. Hoje estamos chegando a quase R$ 7 milhões e somos o maior patrocinador e incentivador do Carnaval capixaba. A Liga assume a liderança dentro do Sambão, pois o Carnaval não pode ter partido político. Devemos estar todos unidos em torno do Carnaval capixaba”, afirmou Casagrande.

Durante a agenda realizada no Cais das Artes, em Vitória, foi assinado o Termo de Fomento da Secretaria da Cultura (Secult) com a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE). O documento prevê o repasse de R$ 1,4 milhão, destinados à realização de oficinas de capacitação e ao apoio direto às 19 escolas que integram a Liga. O pacote de apoio inclui R$ 2 milhões em patrocínio do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e R$ 3,305 milhões provenientes de emendas parlamentares, totalizando os R$ 6,7 milhões anunciados pelo Governo do Estado.

“Com a aplicação de recursos via Tesouro Estadual, o Governo do Estado fortalece o Carnaval capixaba, fomentando a cadeia produtiva em parceria com a Liga, beneficiando todas as escolas e projetando a identidade capixaba para o Brasil. O Carnaval, que é uma das maiores expressões da nossa economia criativa, movimenta profissionais da música, do artesanato, da cenografia, do design, da moda e da produção cultural, gerando oportunidades de trabalho e renda em diversos territórios”, destacou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

Com esse novo aporte, o Governo do Estado reforça o compromisso com a valorização da cultura popular, com o fortalecimento das escolas de samba e com a consolidação do Carnaval capixaba como um dos maiores eventos culturais do Espírito Santo. Os desfiles no Sambão do Povo vão ocorrer em duas noites: 6 e 7 de fevereiro. Ao todo, dez agremiações fazem parte do Grupo Especial do Carnaval capixaba.

foto Rodrigo Zaca/Governo-ES