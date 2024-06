Governo do Estado assina Termo de Cooperação com Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Fortalecer e desenvolver ainda mais o ecossistema capixaba de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é um dos objetivos com o Termo de Cooperação assinado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Representante da RNP esteve em Vitória na última semana para assinatura do termo.

A parceria tem a finalidade de promover ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) avançadas, que contribuam para a consolidação e integração do Sistema RNP e para o desenvolvimento de ações de interesse em conjunto das unidades federativas e do Governo do Estado, por meio da Secti e Fapes, para a obtenção das políticas públicas de maior desenvolvimento da CT&I capixaba. O termo tem duração de cinco anos podendo ser prorrogado mediante acordo das instituições envolvidas.

Para o secretário de estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a assinatura significa mais avanços para a CT&I capixaba:

“A parceria entre Secti, Fapes e RNP é um marco significativo para o avanço tecnológico do Espírito Santo. A RNP, conhecida por sua atuação em conectar instituições de ensino e pesquisa por meio de uma infraestrutura de redes avançadas, desempenha um papel importante no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Este acordo fortalece nossa capacidade de inovação e desenvolvimento científico, proporcionando uma infraestrutura robusta para a pesquisa e a educação no Estado. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para criar um ambiente propício ao crescimento tecnológico e à melhoria da qualidade de vida de nossa população. Este é um passo importante para consolidar o Espírito Santo como um polo de ciência, tecnologia e inovação, destacando-se no cenário nacional pela excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico”, afirma o secretário.

Já o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, explica que a RNP é a rede nacional de pesquisa, que está vinculada ao Governo Federal e tem a capilaridade de chegar em todos os estados brasileiros com oferta de serviços de pesquisa e desenvolvimento (P&D), ou seja, desenvolvimento tecnológico a partir de uma infraestrutura de rede.

“Então, o Governo do Estado participar dessa rede significa que o Espírito Santo estará conectado com os grandes grupos de pesquisa. Termos desenvolvedores para a rede de pesquisa capixaba é fundamental. Agora, a partir da assinatura do Termos de Cooperação vamos desenvolver um plano de trabalho, um plano de ação para que possamos executar soluções para incrementar cada vez mais a rede de pesquisa do Estado”, pontua.

O gerente de Relacionamento Federativo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Rafael Pontes Lima, veio ao Espírito Santo para assinatura.

Para o gerente “o acordo de cooperação entre a RNP e o Governo Estadual vai permitir, além de estreitar a parceria, desenvolver projetos na área de computação e serviços aplicados como, exemplo, na área da saúde com a telemedicina em que a RNP já atua e na área de conectividade, como as Infovias e o programa Conecta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é um passo importante para que a gente possa estreitar as relações, desenvolver melhor o ambiente científico e tecnológico, e fazer com que o Espírito Santo participe do sistema nacional e, com isso, as instituições passam estar mais integradas e colaborando de forma a impactar com seus serviços e soluções a sociedade capixaba”.

O que é RNP?

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é uma plataforma de comunicação e colaboração digital que trabalha para promover e implementar a inovação em aplicações de tecnologia da informação. A rede conecta pessoas, instituições, ideias e soluções para democratizar o acesso ao conhecimento e é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).