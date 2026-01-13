Casagrande autoriza obras de impermeabilização da calha do Rio Marinho

today13 de janeiro de 2026 remove_red_eye109

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta segunda-feira (12), o início das obras de urbanização e impermeabilização da calha do Rio Marinho, que marca a divisa entre os municípios de Cariacica e Vila Velha. A intervenção será executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com investimento de R$ 61,99 milhões e prazo de execução de 15 meses.

As obras abrangem a impermeabilização de aproximadamente 3.400 metros do Rio Marinho, no trecho compreendido entre o encontro do rio com o Canal Marinho, na altura do bairro Nova América, até a estação de comportas do córrego Campo Grande. O objetivo é aumentar a capacidade de escoamento e armazenamento das águas pluviais, reduzindo significativamente os alagamentos recorrentes que afetam a região.

“Estamos em Rio Marinho, na divisa entre Cariacica e Vila Velha, dando a ordem de serviço para uma obra estruturante de impermeabilização da calha do rio e urbanização das margens, com a implantação de ciclovia e novos espaços públicos. É uma intervenção de grande impacto, pensada para enfrentar um problema histórico de alagamentos e, ao mesmo tempo, transformar a região em um espaço mais seguro, integrado e com mais qualidade de vida para a população”, afirmou o governador Casagrande, ao lado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, e do vice-prefeito de Vila Velha, Cael Linhalis.

Para reforçar o controle das cheias, o projeto prevê a construção de um poço de bombas com comportas, que atuará de forma integrada à impermeabilização do rio, auxiliando no direcionamento das águas até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Marinho, em Cariacica, ampliando a segurança das comunidades localizadas às margens do curso d’água.

Além das intervenções hidráulicas, o projeto contempla a urbanização das margens do Rio Marinho, com a implantação de ciclovia, passeios e áreas contemplativas, totalizando cerca de 7 quilômetros de extensão. A nova estrutura vai interligar a Estrada do Dique à BR-262, na altura do bairro São Torquato, passando pelo Parque Linear do Dique do Marinho, promovendo mobilidade urbana, lazer e qualidade de vida para a população.

“Essa é uma intervenção estruturante, definida a partir de critérios técnicos e ambientais, que vai enfrentar um problema histórico de enchentes no entorno do Rio Marinho. Além da proteção contra inundações estamos promovendo urbanização, mobilidade e mais qualidade de vida para milhares de famílias de Cariacica e Vila Velha”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

As obras de urbanização serão executadas, em sua maior parte, no município de Cariacica, que receberá mais de 80% dos passeios e ciclovias, beneficiando os bairros Jardim de Alah, Castelo Branco, Nelson Ramos, Caçaroca, Sotelândia, Vasco da Gama, Bandeirantes e Rio Marinho. Em Vila Velha, as intervenções contemplam os bairros Rio Marinho, Nova Cobilândia e Nova América.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES