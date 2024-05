Governo do Estado forma mais de 4 mil alunos do Qualificar ES na Grande Vitória

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), realizou, nesta terça-feira (21), a formatura de mais de 4 mil alunos da Região Metropolitana da Grande Vitória que concluíram os cursos da primeira oferta de 2024 do Programa Qualificar ES. A cerimônia teve a presença do governador Renato Casagrande e de autoridades em um espaço de eventos na Capital.

O evento simboliza um marco na vida dos formandos, representando não apenas o término de uma etapa de aprendizado, mas também o início de novas oportunidades profissionais e pessoais. Para muitos, o Qualificar ES foi essencial para adquirir novas habilidades, aprimorar conhecimentos e se qualificar profissionalmente, abrindo portas para o mercado de trabalho e melhores perspectivas de carreira.

“Gosto muito da vida pública e esse é um momento de alegria ao ver o resultado de mais uma ação do Governo do Estado. Encontrar esse número imenso de formandos de um programa que forma mais de 100 mil pessoas por ano é motivo de orgulho. O que fazer para melhorar a vida das pessoas? São muitas coisas, mas educação é o caminho mais curto para as oportunidades. O diploma que vocês estão levando para casa hoje pode não somente garantir um emprego, mas também abre a possibilidade de empreender. Para esses, criamos uma linha de crédito específica para os alunos do Qualificar ES”, lembrou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, observa que a importância da formatura vai além do aspecto individual, impactando também os familiares dos alunos e o contexto socioeconômico das comunidades.

“Por meio da qualificação profissional proporcionada pelo programa, observamos uma transformação não somente na trajetória do aluno, mas também a influência em sua vida no entorno”, destacou.

“É uma alegria muito grande, quando comprovamos a realização de uma política pública que dá certo e é capaz de melhorar a vida das pessoas e também da sociedade em geral. Já são cinco anos do Qualificar ES para jovens e adultos, formando cerca de 100 mil pessoas anualmente. É qualificação profissional na veia que muda a realidade! Gerando igualdade de oportunidades as pessoas se revelam, desenvolvem seu potencial para empreender e evoluir. Hoje é mais um dia de festa no Espírito Santo”, declarou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Também estiveram presentes, os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento) e Jacqueline Moraes (Mulheres), além do deputado estadual Tyago Hoffmann.

Lançado em maio de 2019, o Programa Qualificar ES reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo. Em parceria com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o programa atua em áreas de alta vulnerabilidade social, utilizando a qualificação profissional como ferramenta para redução da criminalidade. O programa oferece cursos presenciais, semipresenciais e a distância, alcançando cidadãos de todo o Espírito Santo e preparando-os para o mercado de trabalho.

Somente na primeira oferta dos cursos presenciais do Qualificar ES em 2024 foram disponibilizadas mais de sete mil vagas de qualificação profissionais para 40 municípios capixabas. Desde o seu lançamento, o Qualificar ES já ofereceu mais de 600 mil vagas em cursos de qualificação e capacitação profissional nas modalidades presencial, on-line e semipresencial. Até 2026, está prevista a oferta de mais 500 mil vagas. Os cursos semipresenciais e on-line têm formaturas previstas a partir do próximo dia 27 de maio.

O crescimento do programa reflete sua abrangência e o compromisso do Governo do Estado em investir na formação profissional da população. Com iniciativas específicas para mulheres e setores estratégicos, o Qualificar ES se destaca como uma oportunidade significativa para o crescimento pessoal e profissional dos capixabas.

