Governo do Estado forma mais de mil alunos no programa QualificarES

today10 de setembro de 2025 remove_red_eye51

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço, participaram, nesta quarta-feira (10), da solenidade de formatura da 2ª oferta do Programa QualificarES. Ao todo, 1.533 alunos da Região Metropolitana da Grande Vitória foram certificados. Durante o evento foram entregues os Kits Empreendedor para os alunos egressos de cursos práticos, como Gastronomia, Beleza, Decoração de Festas, Costura, Balonista e Unha em Gel.

O investimento total do Governo do Estado nesta 2ª oferta do QualificarES foi de R$ 7,3 milhões, incluindo as despesas com professores, insumos, materiais pedagógicos e kits empreendedores. Apenas neste evento foram distribuídos 515 kits, parte de um total de 1.620 entregues em todo o Espírito Santo, apoiando os novos empreendimentos dos formandos.

“Para nós é uma alegria hoje vocês estarem aqui recebendo o diploma de vocês e também os Kits Empreendedor para os formandos dos cursos práticos. O Espírito Santo tem pouco mais de quatro milhões de habitantes e desde que retornei ao governo até o final deste mandato vamos entregar um milhão de diplomas, alcançando 500 mil pessoas. É o programa de maior escala em nosso Estado. Sabemos que os desafios são muitos, mas ações como essa nos dão ânimo para seguir em frente. Pois sabemos que estamos no caminho certo quando geramos oportunidades e abrimos portas”, afirmou o governador.

Lançado em 2019, o programa QualificarES se consolidou como um dos principais projetos de qualificação profissional do Espírito Santo, promovendo oportunidades em empreendedorismo, empregabilidade e inovação e impactando diretamente a vida de milhares de capixabas.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destaca a importância da iniciativa para a transformação social e econômica do Espírito Santo.

“O QualificarES tem mostrado que, quando o Governo investe em qualificação, não está apenas entregando diplomas, mas oportunidades reais de transformação de vida, geração de renda e fortalecimento das comunidades. Seguiremos ampliando esse trabalho, porque acreditamos que cada capixaba merece ter a chance de sonhar e realizar seus projetos de vida por meio do conhecimento”, pontuou.

foto Hélio Filho/Secom