Governo do Estado inicia contratação de serviços para o projeto Caminhos do Turismo

10 de setembro de 2021

Vitória/ES – Com a finalidade de subsidiar as obras que integram o projeto Caminhos do Turismo, desenvolvido pela Secretaria de Turismo (Setur), foi publicado no Diário Oficial do Estado, dessa quinta-feira (09), o contrato para execução de serviços de topografia. Os serviços contemplam trechos de estradas turísticas em Alfredo Chaves, Castelo, Baixo Guandu, Nova Venécia, Itaguaçu e São José do Calçado.

Caminhos do Turismo é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Turismo (Setur) e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER). “Nosso objetivo é fortalecer as regiões que já mostram vocação para a atividade turística”, explica a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.



O projeto Caminhos do Turismo é parte do Plano Estratégico do Governo do Estado. Há investimentos previstos para Alfredo Chaves, na requalificação da estrada de acesso à rampa de voo livre, em Castelo, onde está prevista a requalificação da estrada de acesso ao Parque do Forno Grande; em Nova Venécia, na requalificação da estrada de acesso à Pedra do Elefante; em Baixo Guandu e Itaguaçu onde o projeto contempla acesso a rampas de voo livre.

“São investimentos que irão fortalecer atrativos alinhados à nova tendência de atividade turística que é a busca por áreas abertas, áreas naturais”, enfatiza Lenise Loureiro.