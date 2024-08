Casagrande inicia devolução de celulares recuperados pelo Projeto Recupera

7 de agosto de 2024

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou nesta quarta-feira (07), a entrega dos primeiros aparelhos celulares recuperados na fase inicial do Projeto Recupera. A iniciativa do Governo do Estado é uma operação permanente focada na recuperação de celulares roubados e furtados, visando devolvê-los aos seus legítimos proprietários e, além disso, impactar diretamente nos registros de roubos e furtos no Espírito Santo. Na primeira fase, realizada em julho, cerca de 200 aparelhos foram recuperados.

Ao todo, foram enviadas 502 intimações para portadores dos aparelhos com restrição de furto/roubo por meio do WhatsApp, com a informação sobre data e local para a entrega do aparelho. Neste primeiro momento, foram intimados moradores da Grande Vitória, e as devoluções foram realizadas nas Delegacias Regionais de Vitória e Vila Velha. A primeira fase foi considerada bem sucedida, com retorno de aproximadamente 40% das intimações expedidas.

Entre os dias 26 e 27 de julho, 172 aparelhos foram devolvidos nas Delegacias e outras 49 pessoas intimadas fizeram contato, marcando a devolução para os próximos dias. Além disso, equipes da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) empreenderam diligências para localizar aqueles que não responderam às intimações. Ao todo, a primeira fase resultou na instauração de 262 procedimentos pela Polícia Civil.

“Quero agradecer a todos os policiais que se dedicaram a este projeto. Temos um objetivo claro que é diminuir os registros de furto, roubo e interceptação de celulares. Hoje a pessoa usa o celular até para falar, porque hoje a vida financeira e profissional da pessoa está ali. Vamos iniciar agora uma nova leva mensagens para quem está em posse de celulares furtados ou roubados. Muita gente está com o celular de boa-fé sem saber do furto ou roubo. Que esse projeto cresça ainda mais e a gente possa recuperar cada vez mais celulares para reduzir o número de crimes”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, destacou os objetivos do Projeto. “Sabemos que o roubo e o furto de celulares são os crimes que mais preocupam, quando falamos em crimes patrimoniais. O Projeto Recupera visa restituir o bem às pessoas que foram lesadas, mas, para além disso, queremos reduzir drasticamente, se não eliminar, este tipo de crime no Espírito Santo. Estamos trabalhando para que o capixaba possa usar seu telefone onde bem entender, sem medo”, disse.

“A Polícia Civil já vinha realizando uma operação denominada Sinal, que visava investigar receptadores de celulares furtados ou roubados. O Projeto Recupera é um novo passo no combate a este tipo de crime. Este projeto já é um sucesso e nós temos que parabenizar todos os delegados e policiais que participam diretamente dessa ação, além de agradecer ao secretário e ao governador por todo o apoio material e motivacional”, declarou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

Ione Barbosa Pereira foi uma das dezenas de pessoas que participaram da solenidade de entrega dos primeiros aparelhos recuperados, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória: “Eu não esperava receber meu celular e com esse projeto lindo, recebi uma ligação ontem e nem acreditei. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento e agradeço o empenho de todos vocês.”

A recuperação dos aparelhos é realizada a partir do trabalho integrado da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por meio da Gerência de Operações Técnicas (GOT) da Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI), e da Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), por meio da Divisão de Inteligência, bem como a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) e suas unidades operacionais.

Os aparelhos são identificados por meio de tecnologias avançadas de rastreamento, com a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública. Mesmo que o novo portador mude o número do telefone, o dispositivo pode ser identificado por meio do IMEI, que é uma identificação única para cada aparelho e não pode ser alterada.

Após a devolução, o verdadeiro proprietário é contatado para receber o aparelho de volta. Os donos legítimos também são intimados pelo WhatsApp, no telefone informado no Boletim de Ocorrência. Por isso, no momento do registro do Boletim, é importante que a vítima informe o IMEI do aparelho subtraído, bem como dados para contato, como número de telefone atualizado e endereço.

O Projeto Recupera é permanente e será ampliado para outros municípios nos próximos meses. Cerca de 8 mil aparelhos telefônicos furtados ou roubados já estão identificados em todo o Estado, e serão notificados nas próximas fases. As mensagens são encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp utilizando a linha telefônica (27) 99849-4228, e a foto de perfil é o Brasão da Polícia Civil do Espírito Santo. Quem receber a intimação e não comparecer à Delegacia indicada poderá responder criminalmente.

fotos Hélio Filho/Secom