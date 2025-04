Governo do Estado inicia novo serviço para pessoas com Doença Renal Crônica

today23 de abril de 2025 remove_red_eye68

Os pacientes que precisam de Terapia Renal Substitutiva (TRS) contam agora com novo serviço em Vila Velha. A Clínica NEFRUS, na Prainha, é a nova unidade contratada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), para atender a pacientes adultos.

Na manhã desta quarta-feira (23), o governador Renato Casagrande, acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, conheceu as instalações e destacou a importância do serviço.

“Estamos cuidando de quem mais precisa e contratualizamos uma clínica com 40 cadeiras para diálise. Os usuários do Sistema Único de Saúde vão encontrar nesse local a mesma qualidade encontrada na rede particular. Iniciaremos o serviço ainda esta semana com moradores da Região Metropolitana de Saúde. É o Governo do Estado seguindo na melhoria contínua do SUS para que o capixaba tenha dignidade na hora que mais precisa”, afirmou o governador.

O valor de investimento do Governo do Estado para esse serviço é de R$ 4,25 milhões em contrato de seis meses. O acordo prevê a realização de 50.928 atendimentos. O espaço conta com 40 poltronas para 182 vagas em atendimento adulto, distribuídas em quatro turnos, se necessário. Os mesmos pacientes serão atendidos mensalmente, totalizando 8.488 procedimentos, incluindo exames, consultas e outros serviços. Desses procedimentos, 2.417 estão relacionados à hemodiálise.

O credenciamento da clínica foi realizado por meio da Superintendência Regional de Saúde Metropolitana. Além dessa nova clínica, a Secretaria da Saúde disponibiliza outros seis serviços de atendimento, totalizando um investimento de R$ 30 milhões.

Conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS) de 2024 da Doença Renal Crônica (DRC) no Brasil, no Espírito Santo, em 2023, foram registrados 4.356 atendimentos de pessoas com DRC na Atenção Primária à Saúde (APS). O aumento em relação a 2022 foi de 49,18%, quando foram atendidos 2.290. Estima-se que no Estado, cerca de 10% da população, 278.966 pessoas, apresentem algum grau de doença renal, porém a maioria desconhece que tenha a doença.

O secretário da Saúde destaca o quanto é importante a atenção para a doença. “A Atenção Primária à Saúde tem um papel fundamental nesse processo, realizando ações de promoção da saúde, prevenção e diagnóstico precoce de pessoas suscetíveis e acometidas por doença renal crônica sob a perspectiva do cuidado integral à saúde. Por isso, o Governo do Estado, por meio da Sesa, oferta, a partir de agora, mais uma opção de serviço para os usuários do SUS acometidos pela doença”, ressaltou Tyago Hoffmann.

fotos Hélio Filho/Secom