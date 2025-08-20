Governo do Estado lança edital para construção de duas novas estações do Aquaviário

today20 de agosto de 2025 remove_red_eye36

Mais conexões e possibilidades de trajeto pela Baía de Vitória. O Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (20), o edital de licitação para a construção de duas novas estações do Aquaviário: uma na Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e outra no antigo Terminal Dom Bosco, também na Capital.

A ampliação reforça o papel do modal aquaviário como alternativa eficiente, confortável e integrada para o deslocamento entre Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Com a implantação dessas estruturas, o Aquaviário ganhará novos pontos estratégicos de embarque e desembarque, ampliando o alcance do serviço e facilitando o deslocamento de passageiros, sempre integrado ao Sistema Transcol.

“Tínhamos uma demanda da população para fazer essas duas novas estações, uma no Dom Bosco e outra no Centro, para dar mais opções aos capixabas. O Aquaviário é um sucesso. Não é um modal que transporta muita gente, mas é essencial para quem mora ou trabalha próximo às estações, além de ter se tornado uma importante ferramenta de fomento ao turismo da linda Baía do Espírito Santo”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Além das duas novas estações anunciadas, com previsão de conclusão em até 18 meses, a Estação Rodoviária também passa por ampla reforma, totalizando três frentes de obras simultâneas. A ampliação contempla também a solicitação de moradores e comerciantes da Grande Vitória, que dialogaram com a Semobi por novos pontos para realizar viagens via Aquaviário, especialmente na região da Ilha de Santa Maria e Centro.

Desde a inauguração do serviço, em 2023, o Aquaviário já transportou centenas de milhares de passageiros e vem recebendo melhorias contínuas para oferecer mais conforto e eficiência. Entre as medidas já implementadas estão: ampliação de viagens e horários, inclusão de novas embarcações, programações especiais em datas comemorativas e a adoção do pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, as novas estações consolidam o Aquaviário rede de transporte da Região Metropolitana, ampliando conexões e melhorando a experiência dos passageiros.

“Desde que implantamos o Aquaviário temos trabalhado continuamente para tornar o serviço mais atrativo, confortável e eficiente. O transporte sobre a Baía de Vitória já se firmou como uma alternativa importante para o deslocamento diário e para o turismo. Agora, com mais estações vamos oferecer ainda mais opções para a população, incentivando o uso de um modal alternativo ao trânsito rotineiro”, comentou Damasceno.