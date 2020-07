Governo do Estado lança edital para os guias de turismo

A Secretaria de Turismo (Setur) lançou, nesta quarta-feira (29), edital do Concurso de Premiação de Guias de Turismo, direcionado aos mais de 400 guias cadastrados no Cadastur no Espírito Santo. Os profissionais deverão produzir vídeos de guiamento aos atrativos turísticos do Estado. A ação é parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo. Os melhores vídeos serão premiados e, posteriormente, utilizados pela Setur em ações de divulgação do destino Espírito Santo. Confira o edital



O edital será publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (30). Serão premiados até 500 vídeos inscritos e aprovados pela Comissão de Seleção. Cada vídeo aprovado receberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e cada participante poderá apresentar para aprovação, no máximo, cinco vídeos de três a cinco minutos, podendo ser premiado por mais de um vídeo.



“A Setur está disponibilizando por meio deste edital R$ 100 mil reais de recurso de seu orçamento. Nosso objetivo é colaborar e, principalmente, valorizar esta categoria que realiza um trabalho fundamental para o turismo”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.



As inscrições para a seleção serão abertas pelo período de 45 dias, a partir da publicação em Diário Oficial, e serão realizadas, exclusivamente, por meio da internet, através do envio de documentos via sistema e-Docs. Poderão participar guias de turismo capixabas, ou radicados no Espírito Santo há pelo menos um ano, inscritos como Microempreendedores Individuais (MEI), sendo que o CNPJ deve estar com o nome do Guia de Turismo proponente e ter cadastro regular como Guia de Turismo Regional ES no Cadastur.

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, enfatizou a importância deste edital para a categoria. “Este material produzido pelos guias possibilitará a todos nós conhecermos melhor o Espírito Santo, explorando as opções de turismo que temos aqui. Daí a importância desta ação do Governo do Estado, dentro do plano de retomada da economia, com premiação de guias de turismo, dando apoio a esta categoria que organiza e dá visibilidade aos atrativos turísticos deste estado abençoado com uma natureza linda e acolhedora, com o mar e a montanha tão próximos”, disse.

Já a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, que também participou do evento, destacou o papel do Governo do Estado no enfrentamento da crise. “Esse lançamento é de grande importância, pois assim o Governo do Estado consegue garantir direitos para os guias de turismo, ao mesmo tempo em que beneficia a todas e todos nós, pois poderemos conhecer os pontos turísticos do nosso Estado por meio dos vídeos que serão frutos do edital. O Governo do Estado tem enfrentado essa pandemia com grande responsabilidade, tanto na área da saúde quanto na social e econômica e este edital é mais um exemplo disso”, afirmou.

O presidente do Sindicato de Guias de Turismo (Sindegtur-ES), Jorge Albuquerque, agradeceu ao Governo do Estado, especialmente à Setur e à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que logo no início da pandemia mostraram atenção, viabilizando cestas básicas aos guias como também apoiaram na realização da live solidária.



“Somos gratos ao empenho do Governo por entender a missão do Guia de Turismo capixaba e seu papel dentro da cadeia produtiva do turismo, recebendo os turistas, acompanhando e orientando sobre nossa cultura, nossos atrativos e nossos encantos”, pontuou.

Participaram também do evento o diretor presidente da Aderes, Alberto Gavini; o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/ES), Gustavo Guimarães; e o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado do Espírito Santo (ABAV/ES), Rodrigo Stange.

Inscrições

Os vídeos serão avaliados por uma comissão formada por cinco servidores do Governo do Estado: três representantes da Setur, um servidor da Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV/ES) e um servidor do Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.

Os vídeos deverão atender às seguintes especificações mínimas:

a) O guia de turismo deverá estar portando, obrigatoriamente, a credencial de Guia de Turismo, válida e visível; b) Poderá ser gravado, inclusive, com a câmera do celular; c) Cada vídeo deverá ter duração mínima de 03 (três) minutos e máxima de 05 (cinco) minutos; d) O conteúdo deve ter sido gravado especificamente para este edital; e) O conteúdo deve ser gravado na horizontal; f) A gravação deve ser, preferencialmente, única e sem cortes; g) Deve ser observado o cuidado ao filmar o atrativo para que não haja captura de imagem e voz de terceiros; h) Os vídeos deverão ser entregues em qualidade Full HD, nos formatos .avi, .mov, MPG4 e etc, com resolução mínima de 1.920×1.080 megapixels; i) O guia de turismo deverá aparecer e se apresentar no vídeo, discorrendo de forma breve o seu nome, não havendo necessidade de aparecer durante todo o período de filmagem; j) Deverá ter observância às regras de comportamento pertinentes à realização do serviço de Guia de Turismo, conforme disposto na Portaria MTur N° 27/2014; k) É terminantemente proibida a apresentação que tenha posicionamento cujo teor tenha cunho racista, xenófobo, sexista ou qualquer forma de preconceitos ou estimulem a violência; l) É vedado o uso de imagem e voz de menores de 18 (dezoito) anos nos materiais produzidos, em atenção ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

As inscrições serão via sistema e-Docs através do site www.acessocidadao.es.gov.br

Informações: marketing@turismo.es.gov.br