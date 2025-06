Governo do Estado reforça rede hospitalar com entrega de novos aparelhos de ultrassonografia

Com o objetivo de reforçar e modernizar o parque tecnológico da rede hospitalar pública, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou neste mês de junho a entrega de aparelhos de ultrassonografia aos hospitais da rede estadual. Foram adquiridos quatro aparelhos com investimento total de R$ 803.800,00.

Os aparelhos de ultrassonografia estão sendo destinados aos hospitais estaduais Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; Hospital Estadual de São José do Calçado (HSJC), em São José do Calçado; Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV); e Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro (UIJM).

“A entrega dos equipamentos representa um avanço importante na qualificação dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo, promovendo mais equidade no acesso à saúde e fortalecendo a capacidade diagnóstica das unidades hospitalares”, reforçou a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches.

Além de ampliar a oferta de exames por imagem, contribuindo para diagnósticos mais rápidos, precisos e com maior qualidade, eles também poderão auxiliar no direcionamento de condutas necessárias com mais rapidez e segurança.

O aparelho destinado ao HESVV conta ainda com uma sonda transesofágica – tecnologia de alta complexidade que permite a realização de ecocardiograma com alta resolução por meio do esôfago, facilitando a avaliação detalhada do coração. Esse recurso amplia a capacidade de resposta do Estado no enfrentamento às doenças cardiovasculares, uma das principais causas de internação hospitalar no país.