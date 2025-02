Governo reforça segurança pública com a formatura de 42 novos delegados da Polícia Civil

25 de fevereiro de 2025

Como parte das ações de reestruturação das forças de segurança dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o Governo do Estado segue investindo no fortalecimento das corporações com a formação de mais 42 novos delegados da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

A cerimônia de formatura da 2ª turma do Curso de Formação Profissional para delegado de Polícia foi realizada nesta segunda-feira (24), no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande.

Após a assinatura do decreto pelo governador, os nomes dos aprovados serão publicados no Diário Oficial do Estado, dando início aos trâmites legais para a posse e ingresso oficial na corporação. O curso teve carga horária de 540 horas-aula, garantindo uma preparação completa com atividades teóricas e práticas, além de estágios supervisionados. As aulas tiveram início em novembro de 2024 e foram concluídas na quarta-feira (19).

“Estamos reforçando as nossas forças de segurança para que possamos continuar com a redução dos índices de criminalidade. Vocês tomam posse em um ano desafiador, pois registramos em 2024 o menor número de homicídios de toda a nossa série histórica. Contamos com vocês no desafio de reduzir ainda mais esse índice em 2025. O profissional da área da Segurança Pública é diferente, pois exige muito equilíbrio e responsabilidade. Por isso sempre digo que o serviço público, principalmente nessa área, é um dom e a pessoa precisa querer estar nessa função”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que a formatura demonstra a importância que o Governo do Estado confere à questão da recomposição de efetivo das Corporações.

“São diversos concursos realizados. Na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Científica e agora mais uma nova turma de delegados da Polícia Civil. Entregar uma segurança pública de melhor qualidade é sempre o objetivo do governador. É o que sempre nos é cobrado e seguimos trabalhando para isso. Aumentar a capacidade investigativa é fundamental para combater a impunidade e aumentar as nossas prisões qualificadas, que sempre realizamos”, completou.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, celebrou a conquista dos novos delegados e reforçou a importância da formação. “Expresso minha gratidão a todos os envolvidos na formação desses novos delegados. O compromisso deles com a justiça e os conhecimentos adquiridos no curso serão fundamentais para manter a segurança e a ordem em nosso Estado. Parabéns por essa conquista e que possam honrar esta nobre profissão com excelência. Contem sempre com nosso apoio”, declarou.

“O objetivo do Governo do Estado é fazer investimentos nas mais diversas áreas e nas prioritárias, como a segurança pública”, declarou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O vice-governador Ricardo Ferraço também participou da cerimônia e fez uma saudação aos novos delegados de Polícia. “Mulheres e homens, sejam muito bem-vindos ao serviço público do Estado do Espírito Santo. Todos nós que estamos nessa área temos o objetivo comum que é servir e atender os anseios da sociedade capixaba. Também com esse objetivo o Governo do Estado faz investimentos nas mais diversas áreas e nas prioritárias, como a segurança pública que teve esse concurso público. Porque concurso é investimento. Investimento numa estrutura eficiente de servidores, seja em quantidade como em qualidade. E só pode fazer investimento quem tem gestão eficiente e contas em dia. Esse é o Espírito Santo”, pontuou.

fotos Hélio Filho/Secom