Gripe aviária: Iema realiza vistoria em ilhas costeiras de Vitória, Vila Velha e Guarapari

30 de maio de 2023

Com os registros de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) no Espírito Santo, em sua maioria em aves marinhas, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou vistorias em ilhas costeiras de Vitória, Vila Velha e Guarapari no domingo (28) e segunda-feira (29).

As ações serviram para checar a presença de aves marinhas com suspeita do vírus, visto que os locais são utilizados pelos animais para alimentação, abrigo ou reprodução. As vistorias contaram com o uso de drone, para evitar o desembarque nas ilhas.

“Até o momento, nestes locais, não foram encontrados indícios de mortalidade de aves. O Iema segue atuando, em parceria com os demais órgãos, para impedir a disseminação da influenza no Estado”, destacou a coordenadora de Fauna do Instituto, Joseany Trarbach.

No primeiro dia, a vistoria foi realizada em Vila Velha e Vitória nas seguintes ilhas: Jucu, das Garças, Itatiaia, Pituã, dos Pacotes, da Monimba, dos Cordos, do Sapo, do Socó, dos Índios, Rasa, das Cobras, Galheta de Fora e Galheta de dentro. Já em Guarapari, foi vistoriado o arquipélago das Três Ilhas, que faz parte da Área de Proteção Ambiental de Setiba.

As vistorias contaram também com o apoio do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), que operacionaliza o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Iema.