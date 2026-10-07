Guarapari registra alta procura por hotéis para a Semana do Saco Cheio

today7 de outubro de 2026 remove_red_eye50

Período tradicionalmente atrai turistas, principalmente de Minas Gerais, e rede hoteleira trabalha com expectativa de até 100% de ocupação

O setor turístico de Guarapari já se prepara para um dos períodos de maior movimento do ano: a tradicional Semana do Saco Cheio, que ocorre entre o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e o Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro. A época costuma atrair milhares de turistas para a cidade, com destaque para visitantes vindos de Minas Gerais.

Hotéis e pousadas da Cidade Saúde já registram aumento na procura por hospedagem. De acordo com levantamento da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), mais da metade da rede hoteleira consultada já apresenta ocupação superior a 70%.

A entidade avalia que o movimento deve crescer nos próximos dias, principalmente por causa do comportamento de turistas que costumam deixar as reservas para a última hora.

Segundo a presidente da AHTG, Adriana Marques, a ocupação atual ainda pode ser influenciada por fatores como o período chuvoso e o calendário eleitoral, mas a expectativa é de que os hotéis alcancem entre 80% e 100% de ocupação durante o feriado.

“Devemos chegar entre 80% e 100% de taxa de ocupação. É um feriado que costuma ser 100%”, afirmou.

Expectativa é de até 90% na média da rede

O presidente da Câmara Empresarial de Turismo (CET Guarapari), Gustavo Guimarães, também percebe aumento na demanda, mas adota uma projeção mais moderada para o fechamento do período.

Segundo ele, alguns estabelecimentos ainda apresentam índices menores de ocupação. A expectativa, portanto, é que a cidade registre uma média entre 85% e 90% de ocupação na rede hoteleira.

Outro fator observado pelo setor é a redução da antecedência nas reservas. Antes da pandemia, os turistas costumavam reservar hospedagem com 31 a 60 dias de antecedência. Atualmente, muitas reservas são feitas entre 21 e 30 dias antes da viagem e, em alguns casos, com uma semana ou menos de antecedência.

Com isso, a expectativa é de que a taxa de ocupação aumente à medida que a Semana do Saco Cheio se aproxima.

Turismo de praia e montanha

Além das praias, Guarapari terá outras opções para receber os visitantes durante o período. O município destaca a programação de bares e restaurantes, atividades turísticas e o avistamento de baleias, que ainda ocorre nesta época do ano.

As regiões de montanha também aparecem como alternativa para os turistas que buscam experiências gastronômicas e contato com a natureza.

Para o secretário municipal de Turismo, Fernando Otávio Campos, a variedade de atrações contribui para fortalecer Guarapari como destino turístico durante o período.

“Existem muitas atividades para serem feitas. Ainda é temporada de avistamento das baleias, restaurantes e bares estão com programações musicais. As montanhas seguem com novidades gastronômicas e como importante complemento para o turismo de praia”, destacou.

Com a expectativa de aumento nas reservas de última hora, o setor turístico de Guarapari entra na reta final de preparação para receber um dos principais fluxos de visitantes do calendário anual.