Guarapari é o quarto município que mais atrai novos moradores no ES, segundo pesquisa

25 de agosto de 2025

Guarapari é destaque no mais recente estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) sobre migração nos municípios capixabas, elaborado a partir dos dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A publicação revela o perfil da movimentação populacional no Espírito Santo e mostra que a cidade litorânea está entre as que mais receberam novos moradores nos últimos anos.

Segundo o levantamento, 5.251 pessoas migraram para Guarapari vindas de outros estados, colocando o município na quarta posição entre os que mais receberam imigrantes no Espírito Santo. À frente de Guarapari aparecem Serra (19.153 novos moradores), Vila Velha (17.449) e Vitória (11.920), que lideram o ranking estadual.

A pesquisa também detalha a origem desses novos moradores: a maioria veio de Minas Gerais (32,09%) e do Rio de Janeiro (27,24%), estados tradicionalmente ligados ao município por vínculos familiares, econômicos e turísticos. Em seguida, aparecem São Paulo (7,66%), Bahia (7,34%) e os residentes vindos de outros países, que representam 6,08% do total. Outro dado importante do estudo é o número de estrangeiros residentes em Guarapari: atualmente, são 398 moradores nascidos fora do Brasil, o que coloca o município em quinto lugar no ranking estadual.

De acordo com o IJSN, o movimento migratório está diretamente relacionado à qualidade de vida, às oportunidades econômicas e às características que tornam Guarapari atrativa, tanto para quem busca novas moradias quanto para quem vê na cidade um espaço de oportunidades.

Segundo o Presidente do Instituto Jones, Pablo Lira, o perfil desse migrante tem mudado com o passar dos anos. “Hoje esse novo morador tem um perfil mais qualificado, com renda mais elevada e com realização profissional. Ele vem pra Guarapari em busca de qualidade de vida, por isso é o destino de muitos aposentados e pessoas com estabilidade financeira.

A série IJSN no Censo 2022 é fruto da parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves e o IBGE e apresenta dados detalhados sobre a realidade capixaba, auxiliando o poder público e a iniciativa privada no planejamento e na execução de políticas e investimentos.