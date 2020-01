Guarapari e Vitória recebem pela primeira vez o musical Toy Story

Criançada de férias, que tal um musical infantil que muito além de diversão dá uma lição de vida sobre amizade para os pequenos? Esse é o musical “Amigo Estou Aqui – O Incrível Mundo de Toy Story” que aterrissa pela primeira vez no Espírito Santo essa semana.

Serão duas oportunidades para os capixabas conferirem o musical. Uma sessão acontece no dia 18 de janeiro, às 17h, no Siribeia Iate Clube, em Guarapari, e outra sessão no dia 19 de janeiro, às 16h, no Centro de Convenções de Vitória, em Vitória.

A adaptação para o Teatro da animação cinematográfica ‘Toy Story’ já é sucesso pelo Brasil e já foi visto por mais de 200 mil pessoas. Na apresentação, os brinquedos ganham vida quando seus donos não estão por perto e juntos eles mostram o verdadeiro significado de amizade, onde eles cantam, dançam e emocionam o público com um belo espetáculo, cheio de luzes e efeitos.

No musical, a criançada e adultos vão ver de pertinho o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, o Sr Cabeça de Batata, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye, além dos soldadinhos de plásticos mais fiéis do planeta e o Mickey Mouse.

Os ingressos de ambas as sessões já estão à venda pelo site https://onticket.com.br/ ou também nos pontos de venda: Loja Infantil Eu Amo Catavento (Shopping da Terra-Centro de Vila Velha), Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro) e Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha). Ponto de venda Guarapari: Jump Surf Street (Shopping Guarapari).

Musical “Amigo Estou Aqui – O Incrível Mundo De Toy Story”

Datas e locais

Dia 18/01 em Guarapari, no Siribeira Iate Clube às 17h.

Dia 19/01 em Vitória, no Centro de Convenções às 16h.

Ingressos: Setor Ouro: R$ 120,00 (Inteira); R$ 60,00 (meia-entrada e meia-entrada solidária*);

Setor Prata: R$ 70,00 (inteira); R$ 35,00 (meia-entrada e meia-entrada solidária)

*Meia-entrada solidária: levar 1kg (um quilo) de alimento para doação na entrada

Pontos de venda: pelo site https://onticket.com.br/ ou nas lojas: Eu Amo Catavento Loja Infantil (Shopping da Terra); Lojas It Case (Shoppings Moxuara, Vila Velha e Mestre Álvaro); Magia do Perfume (Masterplace Mall na Reta da Penha). Ponto de venda Guarapari: Jump Surf Street (Shopping Guarapari).

Mais informações: (27) 98100-7946

Link oficial do musical: https://youtu.be/cVjSVai5lp4