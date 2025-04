Guarapari inaugura moderno Centro de Educação Infantil com capacidade para 356 alunos

today12 de abril de 2025 remove_red_eye25

A Prefeitura de Guarapari inaugurou nesta sexta-feira (11) a nova sede do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Gama dos Santos, um espaço totalmente voltado para o atendimento de crianças de 6 meses a 5 anos de idade.

Na ocasião o prefeito Rodrigo Borges anunciou que a nova unidade será responsável por absorver toda a lista de espera do Polo 3, que abrange os bairros Aeroporto, Praia do Morro, Santa Rosa, Jacunem, Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista, Praia do Morro, atendendo assim as 76 crianças atualmente aguardando por vagas na educação infantil.

Atualmente a escola atende 206 alunos, e vai ampliar para mais 150, no total serão 356 alunos.

“A partir da próxima segunda-feira, as aulas começam aqui neste novo espaço, com 7 salas já funcionando, todas equipadas, mobiliário novo, brinquedoteca, playground coberto, refeitório, cozinha moderna e muito mais. Que esta escola seja, por muitos anos, um símbolo do que acreditamos: educação é a base de tudo”, destaca o prefeito.

“Que esta escola seja, por muitos anos, um símbolo do que acreditamos: educação é a base de tudo”, destaca o prefeito.

A unidade representa um marco importante para a educação infantil do município, combinando investimento em infraestrutura de qualidade e acolhimento. E a inauguração foi no 101º dia da nova gestão.

A nova gestão realizou diversas adaptações no projeto original para garantir que a estrutura não só atendesse à demanda crescente, mas também fosse segura, acolhedora e adequada às necessidades das crianças e educadores.

O centro de ensino têm 1.712 metros quadrados, e conta com 12 salas de aula, sendo 7 já equipadas e em funcionamento imediato, além de um refeitório amplo, cozinha equipada, setor administrativo funcional, brinquedoteca, banheiros adaptados, playground externo com área coberta e mobiliário adequado para a faixa etária.

A Secretária Municipal de Educação, Jacíara Lyrio, destacou, “nossa gestão fez adaptações no projeto para garantir que este centro não seja apenas um local para brincar, mas também um ambiente onde as crianças possam aprender com acolhimento e respeito. A infraestrutura foi pensada para que cada criança, com dignidade, possa viver uma experiência educativa segura e confortável”.

A escola oferece caminhas empilháveis para otimizar o espaço durante o descanso das crianças.

Durante a cerimônia de inauguração, a comunidade escolar teve a oportunidade de celebrar o novo espaço, que contou com a presença de autoridades municipais, educadores, lideranças comunitárias e famílias.

Um ponto alto da noite foi a apresentação das crianças que são alunos da escola, que emocionaram os presentes.

A nova unidade educacional leva o nome de Maria Gama dos Santos, em homenagem à educadora e líder comunitária que dedicou sua vida à educação e ao bem-estar da população, especialmente no bairro Aeroporto. Maria Gama foi responsável por diversas iniciativas que transformaram a realidade de muitas famílias e deixou um legado de fé, solidariedade e desenvolvimento comunitário.

Durante a solenidade, a família de Maria Gama dos Santos foi homenageada com uma placa comemorativa entregue pela presidente do bairro Aeroporto, Margareth Vieira, e a diretora Ida de Paula em um gesto simbólico de reconhecimento e gratidão à trajetória da matriarca.