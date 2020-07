GUARAPARI | Reforma da Praça Irineu José Vicente mantém tradições e belezas naturais preservadas

O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, realizou no início deste mês, a assinatura da ordem de serviço para a reforma da Praça Irineu José Vicente. Uma demanda muito esperada pela população. As tradicionais mesas de jogos e as bancas de revistas farão parte dessa integração entre as tradições culturais presentes no centro da cidade e a modernidade da nova praça. No local, as árvores já existentes irão compor o novo projeto.



O espaço contará com área para jogos de tabuleiro; duas bancas de revista; playground; banheiros: masculino e feminino com acessibilidade; paisagismo, parquinho, bancos, lixeiras, iluminação, pisos, entre outros itens.

Durante a assinatura da ordem de serviço, que contou com a presença do presidente da Associação dos Moradores do Centro, Themistocles Santana Ribeiro Neto, e do Secretário de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), Breno Ramos, o prefeito falou sobre a reforma. “O novo projeto vai oferecer mais conforto aos frequentadores, mantendo todas as árvores e os atrativos presentes na praça, como os jogos de tabuleiro”, disse Edson.

Segundo a Secretária de Análise de Aprovação em Projetos, Milena Ferrari, somente serão relocadas plantas ornamentais, como as plantas baixas e duas palmeiras. “Essas plantas ornamentais serão recoladas para outras obras do município, entre elas a extensão da Avenida Paris. As árvores já existentes na praça, como as Ficus, irão permanecer e compor o novo paisagismo”, disse Milena.