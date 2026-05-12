HElio Cosmo resgata bastidores da música em nova temporada na rádio

today12 de maio de 2026 remove_red_eye42

Produtor que acompanhou o auge de nomes como Britney Spears e Charlie Brown Jr. traz histórias inéditas no quadro “Histórias do Father” na Energia 97 FM.

A segunda temporada do quadro “Histórias do Father” já está no ar. Comandado por HElio Leite Cosmo, o HElio Cosmo, a 2ª temporada do quadro estreou na sexta-feira (8) dentro do programa Morde e Assopra, na Rádio Energia 97 FM, trazendo relatos de quem viveu as engrenagens da indústria fonográfica por dentro.

Após a primeira temporada que teve quatro anos de duração, o produtor e músico volta ao microfone para compartilhar memórias de uma era de grandes produções e lançamentos globais.

O conteúdo foca na experiência de quem esteve presente na produção de carreiras e conviveu com ícones da música. “O público conhece o resultado final, mas o caminho até lá é decidido em detalhes e encontros nos bastidores. O quadro é sobre esses momentos que ninguém registra, mas que mudam o resultado de um projeto”, explica HElio.

No episódio de estreia, o foco foi a produção do videoclipe de “Zóio de Lula”, um dos maiores sucessos do Charlie Brown Jr. HElio detalhou a logística complexa para o final dos anos 90, que envolvia captação aérea com helicópteros e rampas de skate montadas sobre navios. Naquela época, a banda ainda buscava seu espaço no topo, e a visão de Chorão exigia uma estrutura que desafiava os padrões do mercado brasileiro.

O relato trouxe detalhes sobre imprevistos no set em Santos. Durante a montagem de uma rampa na praia, um desentendimento técnico interrompeu o cronograma e a situação terminou em uma delegacia. Com o sol se pondo e o material incompleto, a missão de salvar o projeto ficou com a produção. “Tínhamos um prazo de entrega e o desafio de transformar aquele material no clipe que hoje é uma referência”, conta o produtor.

Além do rock nacional, a nova temporada do “Histórias do Father” vai revisitar passagens de astros internacionais pelo Brasil, como N’SYNC e Britney Spears, sob a ótica de quem coordenava os bastidores dessas visitas. O quadro humaniza o processo de criação e lançamento, servindo como um documento para quem se interessa pelo funcionamento real do show business.

Para quem não acompanhou a transmissão ao vivo, os episódios também estão disponíveis no canal oficial de HElio no YouTube.