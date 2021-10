Higiene e manejo de alimentos | SEDUR E SESA capacitam feirantes no município da Serra

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Serra, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, ofereceu aos feirantes que atuam no município palestra de capacitação sobre manejo de alimentos in natura, sobretudo carnes e frios. As atividades aconteceram no auditório do Pró-Cidadão, em Jacaraípe, nesta segunda-feira (04).

De acordo com o Diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Posturas e Táxis da Serra, Wellington Costa, o objetivo é ajudar os feirantes a tomar os cuidados necessários com higiene e manejo dos alimentos.

“Capacitando o feirante reforçamos a necessidade das boas práticas no cuidado com os alimentos e garantimos mais saúde ao munícipe, que receberá um alimento mais fresco”, disse Wellington.



“A capacitação para os feirantes foi uma ação prática das normas contidas no Plano Municipal de Saúde, que é trabalhar com a orientação e prevenção dos riscos para a saúde humana. Percebemos um interesse, por parte desses trabalhadores, que ouviram atentamente as orientações dadas. Falamos desde a temperatura correta para conservação das carnes que serão vendidas, até a forma de como se vestir, que incluiu roupas e avental limpos, além de estar sempre com calçados fechados e usando máscara”, explicou o gerente da Vigilância Sanitária, Marcos Tosta.



A palestra foi ministrada pelo veterinário da Prefeitura Municipal, Gabriel Nunes. “Apresentei, para os feirantes, imagens de barracas com situação que poderiam ser melhoradas e, com isso, esses trabalhadores puderam ver a importância de se adotar práticas de melhorias constantes”.