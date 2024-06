Himaba é referência em cardiopatia congênita

Nesta quarta-feira (12), é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, a data destaca uma das condições que mais afeta a saúde da criança, com altas taxas de mortalidade.

No Espírito Santo, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), em Vila Velha, é referência em cardiologia pediátrica, atende centenas de crianças capixabas e é o único serviço público do Espírito Santo que fornece o exame capaz de diagnosticar até 97% dessa condição de forma precoce.

A coordenadora da Cardiologia Pediátrica do Himaba, Danielle Lopes Rocha, explica mais sobre a doença: “As anomalias cardíacas estão entre os defeitos de nascimento mais frequentes, afetando aproximadamente 1% dos nascidos vivos e constituindo importante causa de morbimortalidade infantil. As principais causas dos efeitos cardíacos congênitos podem ser reunidas em dois grupos: agentes ambientais e causas genéticas. A exposição do embrião em desenvolvimento a numerosos agentes ambientais, incluindo teratogênicos químicos, agentes infecciosos e doenças maternas, têm se mostrado, de modo claro, causadores de defeitos cardíacos. Além disso, podemos citar causas genéticas que são divididas em 3 categorias: anomalias cromossômicas, doenças monogênicas e herança complexa ou multifatorial”, explica.

Segundo informações de 2022 do Ministério da Saúde, a condição afeta cerca de 30 mil crianças por ano no Brasil e no primeiro ano de vida, aproximadamente 40% vão necessitar de cirurgia.

Principais sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais de alerta são:

Bebês

– Pontas dos dedos e/ou língua roxa;

– Cansaço excessivo durante as mamadas;

– Dificuldade em ganhar peso;

– Irritação frequente e choro sem consolo.

Crianças

– Cansaço excessivo durante a prática de atividades físicas;

– Crescimento e ganho de peso de forma não adequada;

– Lábios roxos;

– Pele mais pálida depois de brincar muito;

– Coração com ritmo acelerado e desmaio.

Diagnóstico

Em casos de cardiopatia congênita, o diagnóstico precoce salva vidas. Por meio do exame de Ecocardiografia Fetal, realizado entre 20 e 28 semanas de gestação, é possível diagnosticar até 97% dessas condições de forma precoce. O Himaba é o único serviço público do Espírito Santo que fornece esse exame gratuitamente para as gestantes, todas às quartas-feiras, pela manhã.

Além disso, a triagem neonatal do Sistema Único de Saúde (SUS) conta também com o Teste do Coraçãozinho, exame capaz de detectar precocemente ocorrências graves, diminuindo o percentual de diagnóstico tardio de problemas que podem levar ao óbito ainda no primeiro mês de vida.

A indicação é que o teste seja realizado em recém-nascidos com mais de 34 semanas de idade gestacional, preferencialmente, em 24 e 48 horas pós-parto. Na maternidade do Himaba, o exame é realizado regularmente.