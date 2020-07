Hospital Dório Silva recebe 15 novos leitos de semi-intensivo

O Governo do Estado realizou, na manhã desta quinta-feira (09), a entrega de 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra. Os leitos serão destinados ao atendimento de pacientes com diagnóstico para o novo Coronavírus (Covid-19). Atualmente, o hospital conta com 120 leitos clínicos, 54 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além dos novos 15 de semi-intensivo – perfil que não existia na unidade.

O governador Renato Casagrande esteve no hospital e destacou que essa nova abertura de leitos é mais uma ação do Governo do Estado na estruturação do sistema de saúde. “Estamos transformando o Dório Silva em um hospital de prioridade para o Covid-19, mas não é um hospital exclusivo, pois também atenderá outras enfermidades. Queremos diminuir o número de pacientes Covid para retornar, em breve, com as cirurgias eletivas. Decidimos fazer um investimento na saúde pública do Espírito Santo, que ficará de legado e tenho certeza que isso melhorará o serviço público após a pandemia”, disse.

As obras no hospital começaram em março deste ano. Com o processo de reorganização proposto pela Secretaria da Saúde (Sesa), o hospital tornou-se uma das referências no atendimento à doença no Estado e poderá chegar a 239 leitos no total. O investimento do Governo do Estado na unidade é de, aproximadamente, R$ 2,4 milhões.

“O Dório Silva está se tornando um grande hospital para o tratamento da Covid e, após, será um grande hospital para os capixabas. Até o momento tivemos sucesso e não faltou leitos de UTI para os capixabas. Leitos salvam vidas, mas não todas. O que salva todas as vidas é o distanciamento social, a higiene e as proteções adequadas. Continuamos investindo e precisamos que todos nós continuemos a dar nossa contribuição pessoal”, reforçou o governador Casagrande.

Também participaram da vista, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa; subsecretária de Estado de Assistência em Saúde, Quelen Tanize; a diretora geral do hospital, Gilmara Sossai; e a diretora técnica do hospital, Simone Tosi.