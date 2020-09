Hospital Infantil de Vila Velha promove mutirão para doação de sangue

today3 de setembro de 2020 remove_red_eye31

Atento ao baixo estoque de sangue no Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes), o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, promoveu um mutirão para doação de sangue. A pedido do Himaba, a coleta externa do Hemoes está no hospital nesta quinta-feira (03) e sexta-feira (04) para atendimento aos voluntários.

A expectativa é que pelo menos 100 pessoas – entre funcionários, familiares e amigos, que já foram previamente agendados –, passem pelo local para realizar a doação. Ainda restam poucas vagas e quem tiver interesse pode procurar a recepção social do Himaba, que será direcionado ao local que está sendo feita a triagem pelo Hemoes.

Uma das voluntárias que realizou a doação, nesta quinta-feira (03), foi a técnica de enfermagem, Cláudia Regina Marinho Midon. “Percebi que estão precisando tanto, então eu quis ajudar. É um ato de amor e eu quis fazer isso para o próximo, já doei há muitos anos, então resolvi doar novamente. Amanhã a minha filha vem também para colaborar”, afirmou.

Segundo a Secretaria da Saúde, de março a junho deste ano, auge da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) registou a captação de 13.385 doações de sangue nos seis pontos de coleta da rede estadual. No mesmo período de 2019, foram 16.322. São quase três mil doadores que deixaram de comparecer às unidades de coleta.

Referência em cirurgia cardíaca pediátrica, o Himaba também registrou uma queda no seu estoque. “Sabemos que com a pandemia os bancos de sangue estão recebendo poucas doações. Aqui no Himaba somos referência para cirurgia cardíaca, e percebemos também essa diminuição dos hemocomponentes. E, com o objetivo de ajudar o Hemoes, entramos em contato com eles para solicitar o serviço de coleta externa. A adesão dos colaboradores foi ótima, assim que lançamos a campanha muitos se prontificaram a agendar a doação”, explicou a coordenadora da Agência Transfusional do hospital, Rafaela Fortunato Braga.

O mutirão foi promovido pelo Grupo de Trabalho de Humanização do Himaba em parceria com Agência Transfusional.

O Himaba

Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).