Hospital Municipal Infantil da Serra inicia atividades neste sábado (19)

Na manhã desta quarta-feira (16) foi inaugurado o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, na Serra. No sábado (19), às 7 horas, iniciam-se as atividades no hospital, gerenciado pela Santa Casa de Misericórdia.

Neste primeiro momento, o HMMI contará com 50 leitos para alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual; Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas e sete quartos PPP (de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto); exames de imagem e laboratoriais e sala de vacina. Além disso, um cartório civil funcionará no local para fazer o registro dos bebês. No Materno Infantil, a mãe não sai de perto do seu filho.

A solenidade, que aconteceu na área externa do hospital, contou com a presença do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; da ex-deputada federal e estadual, Sueli Vidigal; da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes; do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; da secretária de Saúde da Serra, Bernadete Coelho; além dos demais secretários municipais, vereadores e deputados estaduais.



Representantes da irmandade também estiveram presentes, como a provedora da Irmandade, Maria da Penha Rodrigues D’Avila; e o diretor clínico do hospital, o médico Eduardo Pereira Soares.



“Esse é um momento muito emocionante. A abertura deste hospital é a realização de um sonho para todos nós, principalmente para as mães que agora poderão ter seus filhos na Serra. É um avanço histórico na saúde da nossa cidade e eu fico muito feliz por ter não somente idealizado e licitado o projeto enquanto prefeito, mas também ter buscado recursos necessários para que essa obra pudesse ser entregue aos moradores”, disse o prefeito Sérgio Vidigal.



“Esse momento é muito importante, tanto para a minha história profissional quanto para a do prefeito. Esse hospital tem uma dedicação quase de 70% às mulheres. Precisamos reverter essa atual situação do país, através da família. Tudo começa com o binômio mãe e filho. A partir daí, desse cuidado com as nossas gestantes, dos nossos bebês, do incentivo ao aleitamento materno, precisamos destacar a importância do cuidado com a família. A partir desse momento, com a inauguração do Hospital Municipal Materno Infantil, as nossas gestantes não precisarão buscar mais os outros municípios para ter seus filhos. A Serra é o município mais populoso do Estado e tem a maior rede municipal de serviço de saúde. A inauguração do hospital completa todo um ciclo de saúde no município extremamente importante para seus moradores: são 39 Unidades Básicas de Saúde; três Unidades de Pronto-Atendimento. Sei que os desafios são muitos, mas vamos superá-los, alcançá-los e vamos continuar proporcionando ao morador da Serra o melhor sistema público de saúde do Estado”, disse, emocionada, a secretária de Saúde da Serra, Bernadete Coelho.



No HMMI também terá um ambulatório voltado para atendimento às vítimas de violência sexual, que funcionará durante 24 horas. Uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo, estará preparada para acolher e atender a todos.



Quando estiver operando na sua totalidade, a partir de abril/maio deste ano, o Hospital Municipal Materno Infantil terá a capacidade mensal para 638 internações obstétricas de risco habitual e 255 de risco alto, além de 51 internações de cirurgia pediátrica; 128 internações de ginecologia clínica e cirúrgica; 55 internações em Unidade de Terapia Neonatal (UTIN); 51 internações de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); 26 internações em Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; 51 internações em Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI); isso sem contar com as 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.