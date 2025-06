Humorista e cantora Gabriela Abdala é campeã sul-americana de jiu-jitsu

today9 de junho de 2025 remove_red_eye63

Humorista, cantora e agora também campeã, Gabriela Abdala acaba de conquistar o título sul-americano de jiu-jitsu pela CBJJE, nas categorias gi e no-gi — com e sem kimono. A vitória, com duas medalhas de ouro, marca o primeiro grande título da artista no esporte.

Conhecida por sua versatilidade, humor e bagagem cultural, Gabriela Abdala lançou recentemente o single “Dreaming”, disponível nas principais plataformas digitais. A faixa marca sua nova fase artística, unindo música, liberdade e fantasia, sem deixar de lado a produção de conteúdo para seus fãs.

Em suas redes, Gabriela compartilhou a conquista com emoção:

“Double Gold! MUITO feliz com esse meu primeiro título no jiu-jitsu e por levar duas medalhas de ouro pro meu time!”

Natural de Carajás (PA) e criada em São Luís (MA), Gabriela vive em São Paulo, onde construiu uma carreira de sucesso entre a música, o humor e o esporte. Faixa azul, ela treina jiu-jitsu com dedicação, e comemorou ao lado do namorado, também atleta e medalhista.

Gabriela prova mais uma vez que está longe de ser só uma coisa, e que sua força vai muito além dos palcos.