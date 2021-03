ICONHA | Aberto processo seletivo para DT na área da saúde

A prefeitura de Iconha abriu o Processo Seletivo para contratação em regime de Designação Temporária (DT) visando atender a Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico de 19 a 22/03, através do endereço eletrônico www.iconha.es.gov.br. O candidato deverá seguir os seguintes passos: clicar em Processo Seletivo – Processo Seletivo Saúde e, em seguida, clicar no Processo Seletivo Simplificado para preencher a ficha de inscrição.

