ICONHA | “Não precisamos de festa, mas de uma cidade mais digna”, disse morador sobre pré-carnaval

today9 de fevereiro de 2023 remove_red_eye183

Moradores de Iconha estão indignados e continuam sofrendo com o descaso do poder público. É que será realizado, no próximo final de semana, um pré-carnaval na cidade que vai custar aos cofres públicos R$ 87.960,00. Para alguns pode ser pouco, para outros muito, mas o grande problema é que, enquanto a prefeitura libera esse recurso para a realização do evento, a população tem cobrado o básico e não estão sendo atendidos pela administração, segundo denúncias que temos recebido diariamente em nossa redação.

De acordo com moradores, medicamentos estão faltando, estradas rurais sem manutenção causando acidentes, escola pública alagada, contratação de empresa cuja atividade principal é engenharia e exerce outra atividade, quadra da comunidade de Taquaral abandonada, promessa de campanha não cumprida, por exemplo, o acolhimento, castração e penalização contra maus tratos a animais de rua, carros oficiais sem adesivos, entre outros fatores.

Um dos moradores que não quis se identificar, disse que o momento não é apropriado para festas. “Não é de festa que precisamos, mas de uma cidade mais digna. Temos outras prioridades e o momento não é para isso. Estamos enfrentando dificuldades em uma cidade que parou no tempo, que não está se desenvolvendo”.

Sem contar, conforme informações de professores, que Gedson Paulino não aderiu à medida que estabelece o novo piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022, cujo valor é de R$ 3.845,63 para uma jornada de 40 horas semanais.

A pergunta que fica é: como o prefeito vai conseguir pagar os professores se nos meses de setembro, outubro e novembro gastou 100,31% de uma receita corrente, sendo que o recomendado é 85%? Levando esse percentual em consideração, durante o ano de 2022, somente em janeiro foi respeitado o limite, nos demais meses gastou acima dos 85%.